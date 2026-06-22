El DT de Cabo Verde se mostró decepcionado con Marcelo Bielsa y le tiró un palazo tras el 2-2 ante Uruguay

El entrenador de Cabo Verde no se guardó nada y le lanzó un fuerte palazo al Loco Bielsa por una jugada en específico en el empate 2-2 ante la Celeste.

Uruguay y Cabo Verde protagonizaron un vibrante empate 2-2 por el Mundial 2026 en un partido cargado de emociones, pero también de polémicas. Una de las situaciones que más repercusión generó ocurrió en el segundo gol de la Celeste, convertido por Agustín Canobbio, en una jugada que tuvo a Federico Viñas como protagonista y despertó el enojo del entrenador del seleccionado africano.

La secuencia se produjo cuando Arcanjo permanecía tendido sobre el césped con molestias físicas. En ese momento, Viñas se acercó a asistirlo e incluso comenzó a ayudarlo a elongar, aunque segundos después abandonó esa acción para sumarse al ataque uruguayo, que terminó con el tanto de Canobbio. De todos modos, la primera decisión de no detener el juego había sido del propio conjunto caboverdiano, que no envió la pelota afuera.

El DT de Cabo Verde se mostró decepcionado con Marcelo Bielsa y le tiró un palazo tras el 2-2 Finalizado el encuentro, Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, expresó su malestar en conferencia de prensa y dejó un mensaje dirigido a Marcelo Bielsa: “Sí, me quedé un poco enojado o molesto en este caso, sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener fair play. En sus conferencias de prensa, en los partidos incluso, aprendimos a tener fair play a partir de Bielsa. Entonces obviamente me quedé un poco frustrado con la situación”, manifestó.

FIFA Sin embargo, el entrenador también realizó una autocrítica y reconoció la responsabilidad compartida en la acción: “Pero forma parte del juego, forma parte del crecimiento de nuestro equipo, porque creo que nosotros también deberíamos haber evitado esa situación. También podríamos haber tirado la pelota afuera y no lo hicimos. Digamos que fue una mezcla de errores en sí, pero nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, con fair play”, explicó.