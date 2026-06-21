Cabo Verde volvió a sorprender y empató 2-2 con Uruguay, que ahora debe vencer a España para clasificar

Para la Celeste convirtieron los delanteros Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, a los 43 y 50 minutos del primer tiempo, mientras que para los Tiburones Auzles anotaron el volante Kevin Pina, con un gran tiro libre en 20' de la primera mitad, y el atacante Helio Varela en el complemento, a los 61'.

La primera llegada del partido fue de Uruguay , a los 9 minutos del primer tiempo, con un centro desde la izquierda y cabezazo del delantero Agustín Canobbio, que fue bloqueado con la espalda por el defensor Diney Borges. Cinco minutos después, un contraataque manejado por Canobbio terminó en un pase en profundidad hacia la izquierda para el volante Federico Valverde, que no pudo cruzar un zurdazo preciso.

Cabo Verde se puso en ventaja a los 20 minutos, con un gol de excelente factura: el mediocampista Kevin Pina aprovechó un tiro libre centralizado, a algunos metros del área, y sacó un violento derechazo, que pasó entre medio de la barrera y entró por el rincón izquierdo del arquero Fernando Muslera.

Federico Valverde volvió a rematar a los 33 minutos con un disparo de media distancia, una de sus especialidades, que salió cruzado pero se fue ancho, por el palo derecho del arquero Vozinha. El conjunto africano tuvo un nuevo acercamiento en 37 minutos de la primera mitad, con un centro desde la izquierda del extremo Garry Rodrigues, que se fue cerrando contra el segundo poste y tuvo que ser despejado por encima del travesaño por Muslera.

El gol de Maxi Araújo para el empate de Uruguay

EMPATÓ LA CELESTE



En el cierre del primer tiempo, Maxi Araújo captó el rebote y puso el 1 a 1 para Uruguay ante Cabo Verde en Miami.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6FgSzBHAUu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

El combinado charrúa pudo empatar a los 43 minutos, luego de un cabezazo del volante Rodrigo Bentancur, que dio en el poste izquierdo de Vozinha y permitió que Maximiliano Araújo tenga el arco libre para empujar la pelota al gol.

En el quinto minuto de descuento, una pelota al área fue bajada de cabeza por Araújo para la llegada de Canobbio, que definió de primera para poner la pelota lejos del alcance del arquero rival y marcar el 2-1.

El gol de Canobbio para el 2-1 de Uruguay

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El primer acercamiento del complemento fue del conjunto caboverdiano, a los 6 minutos, con un avance del lateral Sidny Lopes Cabral hasta el borde del área y posterior remate bajo, que se fue ancho por el costado derecho de Muslera.

Una nueva igualdad llegó al marcador a los 15 minutos, mediante una presión alta del delantero Helio Varela, que aprovechó una pésima salida desde el fondo del defensor Mathías Olivera para recuperar ante una defensa abierta, se deshizo del desesperado achique del arquero uruguayo y definió de volea al gol, ante el arco libre.

Tan solo dos minutos después, los Tiburones volvieron a recuperar mediante la presión y el volante Jamiro Monteiro pudo disparar desde el borde del área grande, con un tiro potente que dio en el techo del arco del experimentado guardameta de Estudiantes.

La Celeste no pudo llegar con peligro hasta los 40 minutos de la segunda parte, con un centro atrás para el remate del delantero Brian Rodríguez, en el costado izquierdo del área, que fue bloqueado por un defensor. En el córner posterior, Bentancur volvió a ganar de cabeza pero su disparo fue, también, desviado por un jugador rival.

El gol de Varela para el 2-2 de Cabo Verde tras un error defensivo de Uruguay

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A los 44 minutos, Valverde aprovechó un tiro libre sobre la medialuna del área y buscó superar a Vozinha con un disparo alto y potente sobre su poste izquierdo, que se fue apenas por encima del travesaño. En tiempo de descuento, a los dos minutos, el delantero Darwin Núñez pivoteó hacia la izquierda para la trepada de Canobbio, que corrió desde la mitad de la cancha hasta el área rival y buscó el primer palo, con un disparo alto que se fue desviado.

La igualdad llena de dudas al conjunto dirigido por Marcelo Bielsa y lo deja en el segundo lugar de la zona, con apenas 2 puntos, mientras que el seleccionado caboverdiano es tercero, con la misma cantidad de unidades pero menos goles a favor. En la última fecha del grupo, Uruguay cerrará la zona H obligada a ganarle a España, una de las principales candidatas al título, el viernes 26 de junio a las 21:00 (horario argentino), mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita, en simultáneo.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Uruguay - Cabo Verde

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