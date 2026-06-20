De no creer: la Ecuador de Beccacece igualó 0-0 con Curazao y quedó muy comprometida

Por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026 , la Selección de Ecuador no pudo imponerse este sábado frente a la humilde y debutante Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City y cosechó un pobre y decepcionante empate 0-0 que la dejó muy comprometida pensando en la clasificación a dieciseisavos de final.

Tras la derrota en el debut y este mal resultado, el equipo de Sebastián Beccacece se verá obligado a ganarle el próximo domingo a Alemania -que unas horas antes había derrotado 2-1 a Costa de Marfil- , para tener una chance de pasar de grupos. Si no lo logra, quedará eliminada.

Aún no se habían jugado tres minutos cuando Eloy Room, arquero curazoleño y gran figura de la noche, se agigantó y evitó un gol de Enner Valencia con una espectacular parada en un mano a mano. Del otro lado, Tahith Chong aproximó a los dirigidos por Advocaat con una gran jugada que no concluyó bien y Sherel Floranus lo hizo con un disparo se fue por poco.

Curazao aprovechó los espacios que por momentos dejó Ecuador , algo que Beccacece había advertido un día antes en conferencia de prensa que puede suceder. Por momentos con diez de sus once jugadores parados en campo de rival, los ecuatorianos siguieron yendo al frente. Room evitó primero un gol de John Yeboah Zamora y luego uno de Valencia, después de una gran jugada por el sector izquierdo de Estupiñán e Hincapié. La última de la primera parte fue de Gonzalo Plata y nuevamente el número 1 de los caribeños se quedó con la pelota en sus manos.

Y en el comienzo del segundo tiempo nada cambió: el centrocampista de Chelsea Moisés Caicedo remató desde afuera del área y Room mantuvo cerrado el candado que le puso a su portería. Sobre los 60 minutos, tras otra buena respuesta del guardameta de The Blue Wave, el que se lució con una doble parada fue Hernán Galíndez, evitando primero el gol de Leandro Bacuna y luego de Livano Comenencia.

Pese a que lo intentó en innumerables oportunidades, Ecuador no logró romper el cero. EFE

La Tri volvió a adelantarse. Valencia probó de cabeza y Room otra vez lo evitó con otra gran parada. También impidió el tanto de Pedro Vite rechazando un potente disparo desde afuera del área. Sobre el final, Valencia se lo perdió por poco y Ángelo Preciado estrelló un balón contra el poste horizontal.

De esta forma, el juego se fue con un empate 0-0 que complicó mucho a ambas selecciones. Ecuador tendrá que ganarle a Alemania en la tercera jornada si quiere clasificarse a la siguiente ronda, mientras que Curazao alimenta una mínima opción si vence a Costa de Marfil.

Fuente: EFE

El minuto a minuto de Ecuador - Curazao

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