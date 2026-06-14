Alemania se enojó tras el empate de Curazao y ¡le metió 7 goles en su debut mundialista!

Alemania vapuleó por 7-1 a Curazao en el debut de ambos en el Mundial 2026 en un partido que de disputa en el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo E, en un partido que fue de menor a mayor y sufrió el primer tanto del equipo caribeño en mundiales.

Con los tantos de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz por duplicado, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann no dejó dudas e hizo el encuentro que se pronosticaba en la previa, aunque sufrió el tanto de Livano Comenencia en el primer tiempo.

El conjunto alemán tomó rápidamente el control del marcador a los seis minutos gracias a Felix Nmecha, quien abrió la cuenta y parecía encaminar una tarde tranquila para Die Mannschaft.

Sin embargo, Curazao sorprendió al mundo al alcanzar el empate mediante Livano Comenencia, que aprovechó un balón frontal para convertir el primer gol de su selección en una Copa del Mundo.

Alemania se puso en ventaja ante Curazao

Alemania se puso en ventaja ante Curazao

Livano Comenencia empató el marcador para el elenco caribeño.

Curazao se lo empató a Alemania Curazao se lo empató a Alemania DSports

La igualdad generó ilusión en el conjunto caribeño, pero Alemania reaccionó con autoridad antes del descanso. Nico Schlotterbeck volvió a poner en ventaja a los europeos con un cabezazo y, poco después, Kai Havertz amplió la diferencia desde el punto penal para establecer el 3-1 parcial.

Alemania volvió a ponerse en ventaja

Schlotterbeck ganó en los aires y marcó el 2-1 ante Curazao.

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De penal, Alemania amplió el marcador

Kai Havertz, desde el punto penal, marcó el 3-1 ante Curazao antes del termino del primer tiempo.

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En el complemento no hubo lugar para la sorpresa. Alemania monopolizó el juego y transformó la diferencia futbolística en una goleada. Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav se sumaron a la lista de goleadores para ampliar la ventaja hasta el 6-1, reflejando el dominio absoluto del conjunto dirigido por Julian Nagelsmann.

Alemania pasó de sufrir a golear a Curazao

Musiala no se tardó nada para anotar en el inicio del segundo tiempo ante Curazao y marcó el 4-1.

Musiala puso el cuarto para Alemania Musiala puso el cuarto para Alemania DSports

Alemania marcó el quinto

Nathaniel Brown la agarró de volea y marcó el 5-1 ante Curazao.

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Alemania llegó a la mediadocena de goles

Deniz Undav finiquitó la jugada de los Teutones y marcó el 6-1 ante Curazao.

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Otro 7-1 de Alemania en una Copa del Mundo

Kai Havertz la picó y marcó el 7-1 de Alemania ante Curazao.

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Con seis anotadores distintos a lo largo de la tarde, Alemania cerró la cuenta con un nuevo tanto de Havertz, que firmó su doblete personal y decretó el definitivo 7-1.

Alemania arrancó su participación con una exhibición ofensiva y quedó momentáneamente en lo más alto del Grupo E, a la espera del resultado entre Ecuador y Costa de Marfil.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Alemania vs Curazao