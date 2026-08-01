Gimnasia quiere hacerse fuerte en casa y recibe a Unión de Santa Fe

Después de la derrota sufrida en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima buscará recuperarse este sábado desde las 15.30 , cuando reciba a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Darío Franco intentará volver a hacerse fuerte como local, condición en la que consiguió una importante victoria en el debut frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Ahora tendrá enfrente a un Tatengue, quien también necesita sumar y promete ser un rival de cuidado.

Para este compromiso, el entrenador realizaría una variante en la mitad de la cancha con el ingreso de Barbosa , buscando darle mayor equilibrio al equipo.

El encargado de impartir justicia será Juan Pablo Loustau , quien estará al frente de un encuentro importante para las aspiraciones del Mensana en este comienzo del campeonato.

Alf Ponce

Saavedra será operado

La otra noticia de la semana pasa por Franco Saavedra, quien finalmente será intervenido quirúrgicamente el próximo miércoles luego de sufrir la rotura de ligamentos de su rodilla izquierda. El lateral afrontará una recuperación que demandará varios meses, por lo que Gimnasia deberá encontrar variantes para suplir una baja sensible.

Con la ilusión de reencontrarse con su mejor versión y seguir sumando en la tabla, el Lobo buscará que el Legrotaglie vuelva a ser una fortaleza frente al conjunto santafesino.