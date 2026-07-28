Gimnasia visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro con la ilusión de seguir sumando

Después del gran arranque en el Torneo Clausura, Gimnasia y Esgrima tendrá este martes una prueba de fuego cuando visite a San Lorenzo desde las 19 , en el estadio Nuevo Gasómetro , por la segunda fecha del campeonato.

El equipo de Darío Franco llega con el ánimo en alza tras vencer 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Víctor Legrotaglie y buscará sumar nuevamente para seguir alejándose de la zona baja de la tabla anual y alimentar la ilusión de pelear por un lugar en los playoffs.

El entrenador mantendría la base del once que comenzó el certamen con una victoria. La formación sería:

La semana dejó una noticia muy dura para el Mensana. Franco Saavedra sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, deberá ser intervenido quirúrgicamente y afrontará una recuperación estimada entre seis y nueve meses, por lo que se perderá gran parte de la temporada.

Parte médico de Gimnasia. Prensa Gimnasia

Gimnasia sigue buscando refuerzos en el mercado

Mientras el plantel se enfoca en el partido frente a San Lorenzo, la dirigencia continúa trabajando en el mercado de pases. La prioridad sigue siendo incorporar un extremo y en las últimas horas Gimnasia realizó una consulta por Franco Saccone, futbolista de Deportivo Maipú.

La terna arbitral

Árbitro: Fernando Echenique

Fernando Echenique Asistente 1: Lucio Méndez

Lucio Méndez Asistente 2: Erik Grunmann

Erik Grunmann Cuarto árbitro: Julián Jerez

Julián Jerez VAR: José Carreras

José Carreras AVAR: Lucas Pardo

Con la confianza que dejó el debut y un equipo que empieza a encontrar funcionamiento, Gimnasia buscará dar otro golpe en condición de visitante frente a uno de los grandes del fútbol argentino.