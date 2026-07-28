Conspiración, poder y Malvinas: qué opinan los argentinos sobre la derrota en la final del Mundial 2026

Casi la mitad de los encuestados reconoció la superioridad de España, pero muchos estuvieron de acuerdo con teorías conspirativas y presiones del "poder".

Messi, devastado al momento de la premiación tras la derrota de Argentina en la final del mundo.

A poco más de una semana de la derrota de Argentina ante España por la final del Mundial 2026, desde giacobbe consultores sondearon sobre el motivo por el que la gente cree que la selección perdió aquel partido.

El resultado del partido desató un sin fin de teorías sobre los motivos que imposibilitaron que el equipo de Scaloni obtenga el bicampeonato. Desde conspiraciones en donde la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) presionó al presidente de la FIFA Gianni Infantino para que el vencedor no salga del cupo europeo, hasta presiones por la situación judicial del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Qué piensan los argentinos sobre la derrota de Argentina contra España Lo cierto es que el Mundial terminó, Argentina perdió, y Jorge Giacobbe preguntó qué piensan los argentinos sobre aquella fatídica derrota.

Según la encuestadora, el 46,56% de los encuestados aseguró que Argentina perdió la final porque la selección de Luis de la Fuente jugó mejor.