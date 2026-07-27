Brasil es el principal socio comercial de Argentina: cuáles serían los sectores afectados si escala la tensión

Las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil atraviesan un momento de máxima tensión institucional, algo que no se observaba durante décadas. La preocupación pasa porque la escalada en el conflicto no resulte en un revés para el comercio entre ambos paises.

Durante un acto político en San Pablo, el presidente, Javier Milei , respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y lanzó duras críticas contra el mandatario brasileño Luiz Inácio " Lula " da Silva, a quien tildó de "ladrón" y "presidiario".

Los dichos del mandatario argentino provocaron una inmediata reacción del gobierno brasileño, que convocó al embajador argentino en Brasilia para pedir explicaciones y llamó a consulta al embajador en Buenos Aires.

Pero el conflicto continuó creciendo. El canciller de Brasil calificó como "sin precedentes en la historia" los dichos de Milei a Lula, en diálogo con Infobae. Mientras que el ministro de Hacienda de Lula tildó de "payaso" a Javier Milei, en declaraciones a O'Globo.

Esta dinámica se observa con preocupación y se espera que no decante en una repercusión en los negocios. Una eventual ruptura o parálisis comercial tendría un costo económico improtante: el gigante sudamericano es el principal socio comecial del país con un intercambio de bienes de US$13.803 millones en el primer semestre del año. El segundo socio de Argentina es China, con un flujo comercial por US$12.814 millones.

Aunque la balanza bilateral arroja un saldo negativo de US$1.334 millones para Argentina, esto podría verse incrementado si se dañan las relaciones comerciales, Brasil es el principal destino de buena parte de las exportaciones industriales y un socio estratégico para sectores como el automotriz, energético y agroindustrial.

Una traspié en el vínculo con Brasil, podría perjudicar las exportaciones de camiones, donde Brasil representa el 60% del total. En el acumulado del primer semestre, las ventas al exterior de este producto ascendieron a US$ 2.500 millones.

"A esto se suma la apertura comercial parcial extra-Mercosur, que permitió moderar el déficit automotriz estructural con un cambio de proveedores. Las exportaciones mantendrían su dinámica robusta, con una cosecha récord, y los mayores precios y cantidades de la energía que mantendrían su aporte en los próximos meses. La economía brasileña seguirá mostrándose deslucida en un año de altas tasas, salarios comprimidos, e incertidumbre electoral, por lo que Argentina dependerá de otros socios para traccionar su sector externo durante este año", señaló la consultora Abeceb.

Las principales exportaciones a Brasil en 2026

De acuerdo al Sistema de Consultas de Comercio Exterior del Indec, en el primer semestre del año, las principales ventas a Brasil fueron:

camiones US$1.489 millones.

trigo US$450,6 millones.

autos US$223 millones.

petróleo crudo US$160 millones, leche entera en polvo US$ 145,9 millones.

autos con capacidad de hasta 6 personas US$139 millones.

papas congeladas US$127,6 millones.

plástico US$120 millones.

chasis con motor y cabina de camiones US$102,9 millones.

ajos frescos o refrigerados US$96,8 millones.

Las importaciones

En el primer semestre del año, las principales compras a Brasil fueron: