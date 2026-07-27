En 48 horas, Lula da Silva definiría otras medidas contra la Argentina tras las declaraciones de Javier Milei

Julio Glinternick Bitelli fue llamado a consultas por el canciller Mauro Vieira luego de los duros ataques del presidente argentino a Lula da Silva.

La tensión diplomática entre Argentina y Brasil alcanzó un nuevo punto crítico. La Cancillería brasileña escuchará este lunes a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, quien arribó por la mañana a Brasilia tras ser llamado de urgencia a consultas por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. La medida es respuesta directa a los exabruptos del presidente Javier Milei durante un acto político del candidato opositor Flávio Bolsonaro en San Pablo.

Para el jefe de Itamaraty, el accionar del mandatario argentino representó “una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar”. Asimismo, Vieira dejó en claro la postura del Palacio de Planalto: “No nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”.

Por qué Brasil congeló las decisiones diplomáticas por 48 horas El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira consideró los exabruptos del presidente Milei como “una provocación sin precedentes". EFE A pesar del encuentro agendado entre Vieira y el embajador Glinternick Bitelli, la Cancillería brasileña no anunciará represalias ni nuevas medidas contra la Argentina de forma inmediata. Desde Itamaraty confirmaron que se tomarán al menos 48 horas antes de definir los próximos pasos diplomáticos debido a una cargada agenda internacional en la región.

El trasfondo de esta pausa responde a una serie de compromisos de Estado prioritarios para la administración de Lula da Silva que absorben la agenda del Palacio de Planalto. En las primeras horas del lunes desembarcó en Brasil el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, encabezando una reunión bilateral clave para la jornada. A esto se suma que este martes la comitiva brasileña viajará a Lima para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, postergando cualquier definición respecto a la relación con la Argentina hasta mediados de semana.

Por la cargada agenda internacional de esta semana, la Cancillería brasileña no anunciará nuevas medidas respecto a la Argentina de forma inmediata. EFE Fuentes oficiales de la cancillería de ese país remarcaron que, debido a la prioridad de estos eventos bilaterales y multilaterales, no habrá novedades ni definiciones sobre la relación con la Argentina hasta el próximo miércoles.