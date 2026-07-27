Se recalienta la relación con Brasil: el ministro de Hacienda de Lula Da Silva tildó a Javier Milei de "payaso"

Destacó que el Riesgo País, la inflación y la deuda de la Argentina son superiores a los de Brasil.

La escalada verbal entre los gobiernos de Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo de alta tensión. El ministro de Hacienda interino de Brasil, Dario Durigan, calificó de “payaso” al presidente Javier Milei tras las descalificaciones que el mandatario argentino lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en San Pablo.

En declaraciones a Rádio Jornal, replicadas por el diario O Globo, el funcionario brasileño rechazó los agravios del libertario —quien tildó de “ladrón” al jefe de Estado de Brasil— y cruzó el discurso del Ejecutivo argentino utilizando indicadores macroeconómicos clave para marcar diferencias entre ambas naciones.

La dura respuesta de Brasil y la comparación de indicadores Durante la entrevista, Durigan fue categórico al referirse a la incursión política de Milei en territorio brasileño: “El payaso es presidente de la Argentina que vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el Riesgo País de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica”.

EFE Pese al duro contrapunto con la administración argentina, el titular de la cartera económica de Brasil evitó el triunfalismo y admitió las dificultades internas que atraviesa la gestión de Lula da Silva, con especial foco en la política monetaria.

Al analizar la coyuntura doméstica, el ministro brasileño reconoció que el escenario local aún exige correcciones respecto a las tasas de referencia: “No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta”.