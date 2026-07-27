El insólito hábito en la casa de Matt Damon por culpa de su esposa argentina

La confesión de Matt Damon sobre el amor de su esposa argentina. Reveló la pasión que transformó su hogar.

Luciana Barroso, la esposa argentina de Matt Damon, siente una devoción total por los perros. Su constante deseo de rescatar animales cambió la rutina de la familia del famoso actor.

El hogar del actor repleto de amor por los animales El actor contó entre risas que su esposa argentina jamás puede decirle que no a un perro sin hogar. Cada viaje o paseo se convierte en una oportunidad para salvar a un nuevo integrante.

Esta pasión compartida llenó la casa de la pareja con varias mascotas rescatadas de distintas situaciones. Para ambos, estos animales traen una alegría enorme y una compañía leal que transforma la convivencia.

Luciana creció con esa costumbre tan argentina de brindar afecto y refugio a los animales de la calle. Ella transmite ese valor a sus hijas para enseñarles el respeto por la vida animal.

Los perros otorgan un amor puro y ayudan a reducir el estrés de una vida con mucha exposición pública. La pareja encuentra en sus mascotas un refugio de paz dentro de su agitada rutina diario.