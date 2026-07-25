El secreto detrás de La Odisea: por qué una mujer de 1,50 metros fue la doble de riesgo de Matt Damon

En La Odisea, la elección de una especialista de 1,50 metros para doblar a Matt Damon acentuó la escala visual de los gigantes mitológicos, revelando un ingenioso truco de producción.

La Odisea, la reciente película de Christopher Nolan, sorprende por su propuesta cinematográfica pero también por los detalles de su producción. Uno de los datos más curiosos fue revelado por Matt Damon, quien interpreta a Odiseo: para varias de sus escenas de acción fue sustituido por una doble de riesgo mujer, la especialista Devyn Dalton.

En una entrevista podcast sobre cine, el actor explicó cómo el equipo de producción recurrió a trucos de perspectiva práctica para recrear la presencia de los lestrigones, los gigantes de la mitología griega que interceptan la travesía de Odiseo.

El trabajo de producción en La Odisea Para agigantar la escala visual, los especialistas que interpretaban a las criaturas medían alrededor de 2,13 metros, mientras que Matt Damon fue reemplazado en esas tomas por Devyn Dalton, cuya estatura ronda el metro cincuenta, lo que acentuaba la diferencia de tamaño en cámara.

Algunos destacan la actuación de Matt Damon, quien interpreta al héroe Odiseo. Universal Studios Más allá del trabajo de cámara, Damon destacó la preparación física de la especialista y elogió sus brazos y su fuerza para las secuencias de riesgo. Por su parte, en declaraciones a otros medios, Dalton expresó que formar parte del proyecto y ser la doble del actor estadounidense fue una experiencia inolvidable en su carrera.