La Odisea: todo lo que debes saber sobre la historia que sigue fascinando al mundo

De Homero a la pantalla grande: las claves para entender La Odisea hoy. Dioses, monstruos y nostalgia.

El regreso a casa nunca fue tan difícil. Este poema de la antigua Grecia relata el largo viaje del rey Odiseo, tras la guerra en Troya. Un viaje que duró 10 años más la década de la guerra, y que hoy sigue fascinando al mundo, pero con la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea.

Las claves del mito y la visión de Christopher Nolan La historia escrita por Homero muestra los peligros del mar Egeo. Odiseo enfrenta criaturas mitológicas como el gigante Polifemo y sirenas fabulosas. Mientras tanto, en la isla de Ítaca, su esposa Penélope resiste la presión de hombres que buscan su trono.

El héroe pierde sus barcos y compañeros en el trayecto. Cada obstáculo pone a prueba su ingenio para superar la ira de los dioses griegos. El motor de este relato no es solo la aventura, sino el deseo profundo de recuperar la familia y el hogar perdido.

La obra escrita se divide en veinticuatro cantos estructurados en tres partes claras. La narración inicia con la búsqueda que emprende Telémaco para hallar a su padre desaparecido. Este recurso sitúa el drama familiar antes de mostrar los peligros del mar Egeo.

A diferencia de la adaptación en cine de Christopher Nolan, el libro usa una narración con saltos en el tiempo. Odiseo relata sus propias aventuras en la corte de los feacios. Allí recuerda la ceguedad del cíclope Polifemo y el canto de las sirenas.