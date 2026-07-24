Agustín Módica le dio el triunfo a Gimnasia y fue la gran figura del debut

Agustín Módica marcó el único gol de Gimnasia ante Central Córdoba, ganó casi todos los duelos y fue decisivo para el primer triunfo del Lobo en el Clausura.

Si Gimnasia comenzó el Clausura con una victoria, gran parte del mérito fue de Agustín Módica. El delantero volvió a demostrar por qué es una de las piezas más importantes del equipo de Darío Franco. Peleó cada pelota con los centrales de Central Córdoba, jugó muchas veces de espaldas al arco, intentó pivotear para darle aire al equipo y, cuando tuvo espacios, salió del área para asociarse con sus compañeros.

A pesar de que Lencioni, el principal generador de juego del Mensana, no tuvo una de sus mejores tardes, Módica se las ingenió para ser una amenaza constante. Encontró una buena sociedad con Sabatini, se movió por todo el frente de ataque y nunca dejó de ofrecerse como opción.

Alf Ponce La recompensa llegó a los 66 minutos. Cingolani metió un centro perfecto desde la izquierda, pero el mérito también fue del goleador. Se filtró entre los dos marcadores centrales y, sin necesidad de saltar, metió un cabezazo de pique al piso imposible para el arquero. Un gesto técnico de enorme jerarquía que terminó definiendo un partido muy cerrado.

Después del gol cambió el rol. Módica dejó de pensar únicamente en el arco rival y empezó a colaborar en la recuperación. Corrió, presionó, disputó cada pelota dividida y ayudó a sostener una victoria que valía mucho más que tres puntos. A los 83 minutos, con el desgaste lógico de haber dejado todo, fue reemplazado por Carrera y se llevó una de las ovaciones de la tarde.