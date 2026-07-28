El sueño frustrado de la Selección argentina del bicampeonato: hasta dónde pensaban los hinchas que iba a llegar en el Mundial 2026

Un reciente informe de opinión pública reveló la magnitud de la ilusión argentina antes del inicio del Mundial 2026.

Tras la finalización del Mundial 2026, la consultora Giacobbe realizó un relevamiento entre el 20 y el 24 de julio de 2026, consultando a 1200 ciudadanos argentinos sobre sus percepciones y expectativas de la Selección. El estudio pone cifras precisas al sentimiento nacional, destacando una fe inquebrantable en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En ese sentido, la mayoría de los argentinos confiaba en una nueva consagración. Según los datos recolectados, el 57,3% de los encuestados pensaba al inicio del torneo que la Selección Argentina iba a volver a salir campeón.

Por otro lado, a diferencia de la mayoría optimista, solo un 6,6% de la población pensaba que el equipo llegaría a la final y perdería el partido decisivo. Curiosamente, los datos posteriores al torneo indican que el 45,6% de la gente atribuye la derrota final a que España jugó mejor.

En contraparte, el pesimismo fue extremadamente bajo entre los hinchas. Solo un 0,7% creía que el equipo quedaría eliminado en Fase de Grupos, mientras que un escaso 0,9% imaginaba un final en los 16vos de Final. Asimismo, el 4,1% de los consultados preveía que el camino terminaría en los 8vos de Final.

Cómo se compara la expectativa del 2026 con la del Mundial de Qatar 2022 El informe muestra una evolución en la confianza retrospectiva. Mientras que tras el Mundial 2022 un 72,2% recordaba haber pensado que Argentina sería campeón, en la medición post-Mundial 2026, esa cifra de recuerdo de confianza inicial se situó en un 57,3%. No obstante, las mediciones previas al inicio de este último mundial (2026-PRE) habían registrado un pico de expectativa de campeonato del 71,5%.