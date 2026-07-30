El rival de Gimnasia levantó las inhibiciones y llegará a Mendoza con todos sus refuerzos

Unión de Santa Fe logró destrabar una compleja situación económica gracias al ingreso de dinero por dos transferencias internacionales y logró habilitar a todas sus incorporaciones para visitar al Lobo.

Unión de Santa Fe atraviesa una semana decisiva antes de visitar a Gimnasia de Mendoza . El conjunto que dirige Leonardo Madelón logró encaminar la solución de sus problemas económicos y logró levantar las inhibiciones que pesan sobre la institución, una noticia que le permitirá contar con sus refuerzos para el próximo compromiso de la Liga Profesional.

Hasta hace pocos días, el Tatengue no podía habilitar a sus incorporaciones debido a dos sanciones impuestas por la FIFA. Una de ellas corresponde a una deuda con Sol de América de Paraguay, por unos 145.000 dólares más interese s, vinculada al pase de Fernando Díaz. La otra, mucho más elevada, es con Juventud de Las Piedras de Uruguay, que reclama cerca de 495.000 dólares por la transferencia de Maizon Rodríguez.

La situación comenzó a destrabarse con el ingreso de fondos provenientes de dos ventas internacionales. Unión ya recibió parte del dinero de la transferencia de Mateo Del Blanco y también el primer pago por la venta de Rafael Profini. Esos ingresos le permitieron cancelar una deuda con el delantero Tin Angulo y ponerse al día con los salarios correspondientes al mes de mayo del plantel profesional y el cuerpo técnico.

Ahora, la dirigencia santafesina espera completar los trámites bancarios para cancelar las obligaciones pendientes y dejar sin efecto las inhibiciones, lo que abrirá la puerta para inscribir oficialmente a sus refuerzos.

De esta manera, Madelón podrá tener a disposición a Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Eric Ramírez y Juan de Dios Pintado, además de la inminente incorporación de Joaquín Mosqueira, quien también se sumaría al plantel una vez finalizados los trámites.

La noticia no pasa inadvertida en Mendoza. Gimnasia esperaba enfrentar a un rival condicionado por sus problemas administrativos, pero todo indica que Unión llegará con un plantel mucho más competitivo y con varias de sus nuevas incorporaciones disponibles, elevando la exigencia para el conjunto mensana en un duelo que promete ser uno de los atractivos de la fecha.