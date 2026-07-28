La firme decisión que tomó Gimnasia tras la oferta de un histórico club europeo por Agustín Módica
El Lobo rechazó el primer ofrecimiento del club italiano y decidió retener a su goleador para pelear el Torneo Clausura.
Agustín Módica volvió a quedar en el radar del fútbol europeo. Según informó el programa Dos de punta, la Fiorentina de Italia presentó una oferta para incorporar al delantero de Gimnasia y Esgrima, una de las grandes figuras del conjunto mendocino en este 2026.
El atacante de 23 años despertó el interés del club italiano gracias a su rendimiento en el Lobo, donde se consolidó como una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Darío Franco.
Uno de los detalles que juega a favor de la operación es que Módica posee pasaporte italiano. Nació en Villanova d'Albenga, Italia, condición que le permitiría ser considerado jugador comunitario y facilitaría su llegada a la Serie A.
Gimnasia se plantó dijo que no
Pese al interés de la Fiorentina, la respuesta de Gimnasia fue contundente. La dirigencia decidió rechazar la primera oferta y dejó en claro que no tiene intenciones de desprenderse de su goleador en este mercado de pases.
La idea del Mensana es mantener a Módica al menos hasta el final de la temporada, entendiendo que se trata de una pieza clave en un semestre donde el principal objetivo es consolidarse en la máxima categoría.
¿Habrá una nueva oferta por Módica?
Si bien el primer intento no prosperó, el interés de la Fiorentina continúa vigente. En Italia aseguran que el club sigue de cerca la evolución del delantero y no descartan volver a la carga con una propuesta superadora en los próximos meses.
Por ahora, Agustín Módica seguirá vistiendo la camiseta de Gimnasia, aunque su nombre ya comenzó a sonar con fuerza en uno de los clubes más importantes del fútbol italiano.