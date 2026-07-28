La firme decisión que tomó Gimnasia tras la oferta de un histórico club europeo por Agustín Módica

El Lobo rechazó el primer ofrecimiento del club italiano y decidió retener a su goleador para pelear el Torneo Clausura.

Agustín Módica volvió a quedar en el radar del fútbol europeo. Según informó el programa Dos de punta, la Fiorentina de Italia presentó una oferta para incorporar al delantero de Gimnasia y Esgrima, una de las grandes figuras del conjunto mendocino en este 2026.

El atacante de 23 años despertó el interés del club italiano gracias a su rendimiento en el Lobo, donde se consolidó como una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Darío Franco.

Uno de los detalles que juega a favor de la operación es que Módica posee pasaporte italiano. Nació en Villanova d'Albenga, Italia, condición que le permitiría ser considerado jugador comunitario y facilitaría su llegada a la Serie A.

Alf Ponce Mercado / MDZ Gimnasia se plantó dijo que no Pese al interés de la Fiorentina, la respuesta de Gimnasia fue contundente. La dirigencia decidió rechazar la primera oferta y dejó en claro que no tiene intenciones de desprenderse de su goleador en este mercado de pases.

La idea del Mensana es mantener a Módica al menos hasta el final de la temporada, entendiendo que se trata de una pieza clave en un semestre donde el principal objetivo es consolidarse en la máxima categoría.