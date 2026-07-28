Video: por esta amarilla en el Brasileirao investigan a Luciano Acosta por apuestas sospechosas

La CBF abrió una investigación a partir de la amonestación que recibió Luciano Acosta en el duelo entre Fluminense y Red Bul Bragantino hace una semana.

La Confederación Brasileña de Fútbol abrió una investigación preliminar sobre la tarjeta amarilla que el jugador argentino Luciano Acosta recibió el pasado 17 de julio, durante el empate 1-1 entre Fluminense y Red Bull Bragantino en el Maracaná, luego de que se detectaran movimientos inusuales en apuestas vinculadas con la amonestación del mediocampista.

El alerta se originó en la casa de apuestas Stake, que reportó un volumen anormal de operaciones relacionadas con la posibilidad de que el ex Boca y Estudiantes fuera amonestado durante el encuentro correspondiente a la decimonovena fecha del Brasileirao 2026. La información fue trasladada a Sportradar, empresa contratada por la FIFA para controlar posibles irregularidades en los principales campeonatos brasileños, que posteriormente envió el informe a la CBF. La entidad notificó además a la Policía Federal, al Ministerio Público y al Superior Tribunal de Justicia Deportiva, aunque todavía no existe un proceso formal contra el jugador.

La amarilla a Luciano Acosta por la que es investigado en Brasil Sportv Acosta recibió la tarjeta a los 47 minutos del segundo tiempo, cuando se inició una pelea generalizada que interrumpió el partido durante aproximadamente cinco minutos. El argentino se acercó desde otro sector del campo, empujó a Lucas Barbosa y, posteriormente, intercambió empujones con Gustavo Marques.

El árbitro Davi de Oliveira Lacerda informó que la amonestación fue aplicada por empujar de manera imprudente a un adversario cuando la pelota no se encontraba en disputa. La discusión terminó con tres tarjetas amarillas y dos expulsiones, mientras que Fluminense alcanzó el empate a los 58 minutos.

Segun averiguó la agencia Noticias Argentinas, a investigación buscará establecer si existió la intención de provocar deliberadamente la tarjeta para beneficiar determinadas apuestas o si el movimiento detectado respondió a rumores y operaciones realizadas sin participación del futbolista. El Fluzao confirmó que recibió una notificación confidencial de la CBF y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades. Acosta negó haber participado en cualquier tipo de irregularidad relacionada con apuestas deportivas.