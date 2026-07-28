Nuevo revés para Boca: un jugador se resintió de su lesión a horas de la revancha contra O'Higgins

Durante los entrenamientos del martes, un futbolista que se había reincorporado el lunes sintió una molestia y no podrá jugar para Boca el jueves en Chile.

Tras ganar 1-0 como local en la ida, Boca Juniors se prepara para la revancha contra O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. Se trata de un duelo crucial, ya que la diferencia es mínima, se jugará del otro lado de la cordillera y una potencial eliminación en una instancia tan temprana sería lapidaria para el resto del semestre.

Este jueves desde las 21.30, el Xeneize visitará el Estadio El Teniente de Rancagua. Para este choque, Rodolfo Arruabarrena recupera algunas piezas respecto de los últimos partidos, como Milton Giménez. Pero en las últimas horas recibió una mala noticia, ya que un jugador que parecía recuperado de su lesión finalmente no estará disponible.

Carlos Palacios se resintió de su lesión y no jugará ante O'Higgins Carlos Palacios se había reincorporado a las prácticas el lunes, pero no pudo terminar las del martes. @carliitospalaciios00 Se trata de Carlos Palacios, que dos semanas atrás había sumado sus primeros minutos en todo el año en la victoria contra Sarmiento de Junín por la Copa Argentina. En dicha oportunidad, ingresó a los 73' y parecía que ese sería su regreso definitivo a la canchas tras un 2026 en el que, por cuestiones físicas, no había podido tener siquiera una convocatoria.

Luego de ese encuentro, Boca anunció mediante un parte médico que el chileno había sufrido una sobrecarga en el músculo pectíneo derecho, lo que no le permitió decir presente ni en la ida contra O'Higgins ni en el debut del Clausura frente a Riestra. Pero al no tratarse de una lesión de gravedad había optimismo en que podría reincorporarse rápidamente.