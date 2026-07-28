Fue campeón con Boca, jugó en la Selección argentina, se retiró y ahora vuelve a un club de Primera

Un importante futbolista que había colgado los botines en 2024 recibió el llamado de un equipo de la Liga Profesional y ya fue anunciado como refuerzo.

El mercado de pases del fútbol argentino entregó una de esas noticias que nadie tenía en los planes. Cuando parecía que su carrera había quedado atrás, Nicolás Gaitán decidió salir del retiro y volverá a jugar en Primera División.

A sus 38 años, el mediocampista surgido de Boca ya fue presentado oficialmente como flamante refuerzo de Aldosivi. El gran responsable de este regreso fue Israel Damonte: el entrenador del Tiburón ya lo había dirigido en Sarmiento de Junín durante el tramo final de su carrera y lo convenció con un llamado.

Aldosivi anunció la llegada de Nico Gaitán Así, la gestión dio resultado: Gaitán aceptó la propuesta y firmó un contrato por los próximos 18 meses en Mar del Plata. No obstante, todavía hay una cierta incertidumbre por su estado físico, dado a que había dejado la actividad profesional en diciembre de 2024.

Nicolás Gaitán es nuevo refuerzo del Tiburón



El delantero viene libre y firmó su contrato hasta el 31 de diciembre del 2027.



Gaitán tuvo su paso por Boca Jrs, Benfica y Sarmiento.



Muchos éxitos y bienvenido a Mar del Plata pic.twitter.com/s90iZK7ZuB — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) July 27, 2026 La tremenda trayectoria del experimentado volante Formado en Boca, el zurdo disputó 78 partidos con la camiseta azul y oro y conquistó dos títulos en 2008: el torneo local y la Recopa Sudamericana. Luego inició una destacada carrera internacional con pasos por Benfica, Atlético de Madrid, Dalian Yifang, Chicago Fire, Lille, Braga, Peñarol, Paços de Ferreira y Sarmiento. Su mejor versión se vio en el conjunto portugués, donde acumuló 253 partidos, 41 goles y 88 asistencias.