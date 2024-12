Surgió de Boca, ganó dos títulos seguidos y reveló que quiso volver y no pudo: “Intenté varias veces, pero…"

Boca Juniors tiene una inmensa tradición de ídolos, glorias y/o grandes jugadores que, formados o no en el club, han sabido brillar con la camiseta azul y oro. Algunos dejaron grabado su nombre a base de ganar una buena cantidad de títulos y permanecer muchos años en la institución, en una o varias etapas. Otros, en cambio, sin necesidad de haber jugado tanto tiempo ni de acumular demasiadas consagraciones, se las arreglaron para ser bien recordados por su paso en la Ribera.

Tal es el caso de Nicolás Gaitán, surgido de las inferiores, donde estuvo más de 10 años, pero que apenas disputó dos temporadas en el Xeneize. Fueron la 2008/09 y la 2009/10, en las que ganó el Tornero Apertura 2008 (el que se definió con aquel recordado triangular con San Lorenzo y Tigre) y, unos meses antes, la Recopa Sudamericana contra Arsenal (él no jugó, pero ya formaba parte del plantel). Luego sería vendido al Benfica y jamás regresaría al cuadro que lo vio nacer futbolísticamente.

Gaitán confesó que quiso volver a Boca pero no pudo

"La verdad no sé por qué no pude volver. No tengo un motivo. Lo he intentado muchísimas veces, pero no se da. Yo siempre pensé lo mismo en estos años: quizás hay un momento en que yo quiera regresar, pero el técnico y los dirigentes que estén no van a querer por un motivo o por otro...", relató este último viernes el volante de 38 años, quien actualmente se desempeña en Sarmiento de Junín, en diálogo con ESPN.

En ese sentido, agregó: "Yo entré a los 9 años a Boca, en el '97. No te voy a decir que nunca quise jugar en Boca, porque es mentira. Hubo veces que me vinieron a buscar, pero el club tenía que poner mucha plata. Eso yo lo entendí. Después, por distintas elecciones, nunca se dio. Por ahí mi posición ya estaba ocupada. Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa", sentenció el mediocampista al respecto.

Gaitán durante su etapa en Boca. (Foto: NA)

Gaitán jugó en la Ribera de 2008 a 2010 y disputó 79 partidos, en los que metió 13 goles y dio 12 asistencias. Después emigraría al Benfica, club que lo compró por 10 millones de dólares. Más adelante pasaría por Atlético de Madrid, Dalian Yifang de China, Chicago Fire de Estados Unidos, Lille, Sporting Braga, Peñarol y Pacos Ferreira, hasta recalar este 2024 en Sarmiento. Además, de 2009 a 2016 llegó a vestir la camiseta de la Selección argentina en 19 oportunidades.