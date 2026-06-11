"Es de común acuerdo": anunciaron que uno de los líderes de Boca se va del club tras un año difícil

Uno de los referentes y líderes de Boca no seguirá en el club y llegó a un acuerdo para rescindir su contrato de "común acuerdo" con la CD.

Uno de los referentes de Boca se irá del club tras rescindir su contrato de "común acuerdo"

La historia de Ander Herrera en Boca está muy cerca de llegar a su final. Cuando parecía que el mediocampista español tenía una nueva oportunidad para intentar consolidarse en el equipo, una información de último momento encendió las alarmas en el mundo xeneize y generó sorpresa entre los hinchas.

Según reveló el periodista César Luis Merlo en el programa "El Que Ríe Último" por Picado TV, el ex futbolista del Manchester United y PSG habría tomado la decisión de ponerle punto final a su ciclo en el club de la Ribera. La determinación, que sería exclusivamente del jugador, se daría luego de un año complejo en el que las lesiones le impidieron encontrar la continuidad que tanto buscó desde su llegada al fútbol argentino.

Ander Herrera se irá de Boca tras un año difícil Ander Herrera se irá de Boca tras un año difícil X @PicadoTV_ La noticia no deja de llamar la atención. Ander Herrera arribó a Boca como una de las incorporaciones más resonantes de los últimos mercados de pases y con la ilusión de convertirse en una pieza clave dentro del mediocampo. Sin embargo, los constantes inconvenientes físicos terminaron siendo un obstáculo imposible de superar y condicionaron gran parte de su estadía.

De acuerdo a la información difundida, la salida se produciría de "común acuerdo", en buenos términos y sin conflictos entre las partes. Tanto el jugador como la dirigencia mantienen una excelente relación, por lo que todo apunta a una resolución amigable que pondrá fin a una etapa que nunca logró desarrollarse como ambas partes imaginaban.