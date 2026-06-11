Un prestigioso y reconocido medio deportivo de Italia publicó una durísima y dolorosa tapa en el día del comienzo de la Copa del Mundo 2026.

En el día del inicio de la Copa del Mundo, un reconocido y prestigioso medio de Italia publicó una dolorosa tapa.

Llegó el gran día. Este jueves 11 de junio a las 16:00 (hora de Argentina) se dará inicio a una nueva Copa del Mundo. El partido inaugural del Mundial 2026, que tendrá por primera vez 498 selecciones nacionales, será México contra Sudáfrica en el mítico e histórico Estadio Azteca.

Previo al comienzo del partido, a las 14:30 habrá una ceremonia de inauguración, que también se hará en Canadá y Estados Unidos (los otros dos países anfitriones), para que todos los fanáticos del fútbol puedan disfrutar del show y así ir calentando los motores para el inicio de un nuevo certamen mundialista.

La dolorosa tapa de un diario deportivo de Italia en el día en que comienza el Mundial En este día tan especial, diversos diarios del mundo escribieron y compartieron las tapas en las que el foco principal es el comienzo del Mundial 2026. No obstante, el prestigioso y reconodio medio italiano La Gazzetta dello Sport publicó una dolorosa tapa que se viralizó en las primeras horas del día.

image La dolorosa tapa de La Gazzetta dello Sport en el día en que comienza el Mundial X @Gazzetta_it “Está todo el mundo menos nosotros”, es lo que dice la tapa en referencia al primer Mundial con 48 selecciones, pese a lo cual Italia se quedó afuera por tercera vez consecutiva y lo tendrá que mirar por la TV. Además del título, estuvo acompañada de una foto con Lionel Messi como gran protagonista y otras figuras que participarán de la Copa del Mundo como lo son Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Vinicius, Mbappé y Bellingham.

Italia no logró clasificar al Mundial por tercera edición consecutiva Jugadores de Italia sufren en la tanda de penales frente a Bosnia Jugadores de la selección de Italia sufren en la tanda de penales frente a Bosnia, que culminó en una nueva decepción rumbo al Mundial 2026. ¿Se viene otro revés deportivo? EFE Tras quedarse afuera en Rusia 2018 y Qatar 2022, se esperaba que Italia volviera a disputar un Mundial luego de 12 años. No obstante, la Azzurra volvió a quedarse afuera del certamen máximo al perder por penales en la última instancia del Repechaje Europeo frente a Bosnia. Esto significó un duro golpe para la tetracampeona del mundo, ya que además de que no jugará un Mundial por tercera vez consecutiva también no pudo hacerlo en una edición que contará por primera vez en su historia con 48 combinados nacionales.