Caos en Italia: un marroquí pidió ayuda y murió reducido por la Policía

La muerte de un hombre de origen marroquí mientras permanecía esposado y reducido por dos policías desató una fuerte conmoción en Italia . El episodio ocurrió en Bolonia y quedó parcialmente registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en los medios y las redes sociales , generando gran indignación.

El hombre, de 43 años, murió el domingo durante una intervención policial en el barrio periférico de Pilastro. Los agentes habían llegado hasta el lugar después de que varios vecinos alertaran que se encontraba visiblemente nervioso y protagonizando algunos altercados en la vía pública.

Según las imágenes grabadas desde una ventana, los policías lo esposaron y lo mantuvieron boca abajo sobre el suelo. En el lugar también había personal sanitario y otro hombre que colaboraba sujetándolo de los pies.

Durante varios segundos se escucha al detenido gritar “ayuda” en italiano. Poco después deja de hablar y de moverse. Al advertir lo ocurrido, uno de los agentes intenta reanimarlo, pero el hombre ya no responde.

La difusión del video generó indignación y llevó al alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, a convocar una manifestación pacífica para reclamar que se esclareciera lo sucedido. Miles de personas participaron de la concentración, aunque durante la noche un grupo se enfrentó con las fuerzas de seguridad.

Los incidentes incluyeron ataques contra los policías, destrozos y el incendio de un automóvil. El sindicato policial SIULP aseguró que unos 80 agentes resultaron heridos durante los choques registrados en la ciudad del norte de Italia.

Lepore diferenció a quienes participaron pacíficamente de los grupos involucrados en los disturbios. El alcalde sostuvo que estos últimos no representaban a las miles de personas que habían salido a las calles para exigir respuestas por la muerte del hombre.

“Quien piensa en responder a la violencia con violencia se queda fuera del Estado de derecho y de nuestra comunidad democrática”, expresó el dirigente del Partido Democrático en una carta abierta destinada a reducir la tensión.

Investigación judicial por la muerte del hombre esposado

La Fiscalía de Bolonia inició una investigación para determinar qué ocurrió durante la detención. Por el momento, los dos policías que intervinieron no fueron imputados. La Jefatura de Policía confirmó que las grabaciones de las cámaras corporales utilizadas por los agentes serán entregadas inmediatamente a las autoridades judiciales.

El alcalde Lepore y el presidente de Emilia-Romagna, Michele De Pascale, reclamaron que cada circunstancia sea aclarada “con la máxima rapidez, rigor y transparencia”.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también pidió que se determinen las responsabilidades por el fallecimiento, aunque calificó de “inaceptables” los disturbios ocurridos durante la protesta. "Nada puede justificar la violencia contra las fuerzas del orden”, afirmó Meloni, quien advirtió que cuestionar la legitimidad de todo el cuerpo policial representa un acto de “grave irresponsabilidad”.

La investigación deberá establecer ahora las causas exactas de la muerte y determinar si la forma en la que el hombre fue reducido tuvo alguna relación con el desenlace. Mientras tanto, el video mantiene abierto un fuerte debate en Italia sobre la actuación policial y el uso de la fuerza durante las detenciones.