Estos son los 30 restaurantes de Mendoza destacados por la Guía Michelin

¡ Restaurantes de fiesta! La edición 2026 de la prestigiosa guía Michelin volvió a confirmar que la provincia no solo es uno de los grandes destinos del enoturismo mundial, sino también un lugar donde vale la pena sentarse a la mesa con tiempo, curiosidad y ganas de dejarse sorprender.

Es que la alta cocina también puede ser una forma de viajar. En Mendoza, tres decenas de restaurantes fueron distinguidos por la Guía Michelin, y esto definitivamente invita a recorrer un paisaje distinto: el viñedo que cambia con las estaciones, la huerta que abastece las cocinas cada mañana, la montaña que enmarca cada copa de vino y los productores que transforman el territorio en sabores.

¡Y hay para todos los gustos! Entre esos 30 destacados, hay algunos que tienen estrella Michelin, pero otros que son recomendados por la guía y que aseguran un momento gastronómico interesante, creativo y delicioso.

Tener una Estrella Michelin (representada por el característico símbolo rojo de la guía) significa que un restaurante ha sido reconocido por la excelencia de su cocina . Hay que recordar que este premio es "el Oscar de la cocina" y se concede tras las visitas anónimas de inspectores profesionales de la Guía Michelin. Que te hayan dado una estrella, básicamente habla de una cocina de gran nivel, de restaurantes que destacan por la calidad de sus platos y ofrecen una experiencia culinaria sobresaliente.

La gran noticia en este 2026 fue la incorporación de tres nuevos restaurantes mendocinos al selecto grupo de establecimientos con una Estrella Michelin: Cal , Centauro y La VidA , que se suman a los ya reconocidos Azafrán , Brindillas , Casa Vigil , Angélica Cocina Maestra , Riccitelli Bistró y Zonda Cocina de Paisaje .

Detrás de cada reconocimiento hay un trabajo silencioso. Los inspectores de Michelin evalúan los restaurantes bajo cinco criterios universales: la calidad de los ingredientes, el dominio de las técnicas de cocción, la armonía y el equilibrio de los sabores, la personalidad que expresa el chef en su cocina y la regularidad de la experiencia a lo largo del tiempo. Ni la decoración, ni el lujo, ni el servicio determinan la obtención de una estrella: el verdadero protagonista es siempre lo que llega al plato.

El bar de La Vida, restó del hotel de Susana Balbo.

Estos son los 21 restaurantes recomendados por la Guía Michelin

Seis departamentos de la provincia albergan a estos lugares que invitan a descubrir Mendoza desde otro lugar.

Se trata de lugares que, además de disfrutar su gastronomía, algunos proponen recorrer bodegas centenarias, otros incitan a perderse entre viñedos al pie de la montaña, conversar con productores y terminar el día alrededor de una mesa donde cada plato resume el carácter del terroir mendocino; y otros, hacer un parate en un ajetreado día citadino para deleitarse con un momento pleno de sabor. Si querés conocer lo que dijo la Guía Michelín de cada uno de estos lugares, podés hacer click aquí.

Anna Bistró, uno de los más económicos.

Nosotros te contamos, a continuación, cuáles son:

Ciudad de Mendoza

Brutal

Anna Bistró

Soberana

Brutal, ubicado en la calle Belgrano de la Ciudad de Mendoza.

Godoy Cruz

1884 – Francis Mallmann

Maipú

Espacio Trapiche

Antigal Authentic Flavors

Fogón es uno de los restaurantes de bodega Lagarde.

Luján de Cuyo

Clos de Chacras

Assemblage Maison Altavista

Fogón – cocina de viñedo

Martino Wines

Nube

5 Suelos - cocina de finca

Renacer

Los Bocheros - bodega Lamadrid

La Vid - bodega Norton

Osadía de Crear

Ruca Malen

Quimera Bistró

Awasi Mendoza

El imponente paisaje de bodega Diamandes, donde está ubicado Diam`s.

Tunuyán

Diam’s

San Carlos

Crux Cocina

Sin embargo, en Mendoza los inspectores encontraron algo más que una excelente cocina. El director internacional de la Guía Michelin, Gwendal Poullennec, destacó el fuerte vínculo de los restaurantes con el territorio. Según explicó, la provincia seduce porque sus propuestas cuentan una historia que nace en las huertas, las granjas, los ríos, la Cordillera de los Andes y los viñedos. Esa identidad convierte cada menú en una experiencia profundamente ligada al paisaje, donde el producto local y los vinos mendocinos dialogan con naturalidad en cada paso del recorrido gastronómico.

Algunos proyectos representan especialmente esa filosofía. Cal, por ejemplo, obtuvo además una Estrella Verde por su compromiso con la sostenibilidad y el joven chef Enzo González Petra recibió el premio al Mejor Chef Joven. Por su parte, la sommelier afincada en Mendoza Camila Torta, del restaurante Azafrán, fue distinguida con el Premio Michelin al Sommelier, un reconocimiento que pone en valor el enorme patrimonio vitivinícola de la provincia y el papel fundamental del vino en la experiencia gastronómica mendocina.

Para un tipo de viajero, de turista, la nueva selección Michelin es mucho más que una lista de restaurantes. En Mendoza, la gastronomía dejó de ser un complemento del viaje para convertirse, por derecho propio, en uno de los principales motivos para hacer las valijas y salir a explorar.