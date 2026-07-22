¿En invierno hay más deseo sexual? La respuesta de los mendocinos

Cuando bajan las temperaturas, los planes cambian. Las salidas se reducen, las reuniones se trasladan a espacios cerrados y la cama empieza a tener otro protagonismo. En ese contexto, una pregunta aparece con frecuencia, aunque no siempre se diga en voz alta: ¿en invierno aumentan las ganas de tener relaciones sexuales?

La respuesta no es igual para todos. Para algunas personas, el frío funciona como un estímulo indirecto : hay más ganas de quedarse en casa, más contacto físico, más búsqueda de abrigo y una mayor sensación de intimidad. Para otras, en cambio, el invierno puede traer cansancio, menos actividad física, baja exposición al sol, cambios en el ánimo y menor deseo sexual.

Los especialistas aseguran que la libido no depende solo de la temperatura . También intervienen el descanso, el estrés, la alimentación, el vínculo de pareja, la autoestima, los cambios hormonales, el estado de ánimo y la rutina diaria. Sin embargo, el invierno puede crear un escenario particular para que el deseo aumente, disminuya o simplemente cambie de forma.

En Mendoza, donde el invierno suele sentirse con fuerza durante la mañana, la noche y especialmente en las zonas cercanas a la montaña, muchas personas reconocen que el frío modifica sus hábitos. Se sale menos, se cocina más en casa y los planes de pareja suelen volverse más íntimos.

“En verano salimos más, estamos más con amigos, vamos y venimos. En invierno nos quedamos más en casa y eso hace que tengamos más momentos juntos”, cuenta Lucía, de 32 años, de Godoy Cruz.

Algo parecido señala Federico, de 38, de Ciudad: “No sé si me sube la libido por el frío en sí, pero sí pasa que hay más contacto. Te acostás temprano, mirás una película, te abrazás. Eso ayuda”.

Ese punto aparece en muchas conversaciones: el invierno no necesariamente aumenta el deseo de manera automática, pero puede favorecer situaciones de cercanía. La intimidad, muchas veces, necesita tiempo disponible y menos distracciones.

Cuando el invierno apaga las ganas

Pero no todos viven el invierno de la misma manera. Para algunas personas, las bajas temperaturas tienen el efecto contrario. Llegar cansados del trabajo, sentir frío en la casa, tener menos energía o estar más abrigados puede reducir las ganas de intimidad.

“Cuando hace mucho frío me cuesta todo. Me baño rápido, me meto en la cama con mil mantas y no quiero que me destapen ni un pie”, dice Mariana, de 45 años, de Guaymallén.

También hay quienes asocian esta época del año con más sueño y menos motivación. “A mí el invierno me baja bastante. Me dan más ganas de dormir que de otra cosa”, resume Pablo, de 39, de Las Heras.

Estos testimonios muestran que no hay una única respuesta. El deseo sexual puede aumentar en algunas personas y disminuir en otras, incluso dentro de la misma pareja. Por eso, más que hablar de una regla general, conviene pensar en cómo cada cuerpo y cada vínculo atraviesan la temporada.

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Qué pasa con la libido en invierno

Desde una mirada general, el deseo sexual puede verse influido por factores biológicos y emocionales. La exposición a la luz solar, por ejemplo, participa en la regulación de ritmos internos, energía y estado de ánimo. En invierno, al haber días más cortos y menos tiempo al aire libre, algunas personas pueden sentirse más apagadas o con menor iniciativa.

También influye el descanso. Hay quienes duermen mejor con frío y eso puede favorecer el deseo. Pero si la persona descansa mal, se siente tensa, estresada o con sobrecarga mental, la libido puede disminuir.

El cuerpo no funciona aislado del contexto. El deseo sexual no aparece solo por estar en pareja ni desaparece solo por el clima. Se construye en una combinación de bienestar físico, conexión emocional, oportunidad, comunicación y disponibilidad mental.

El abrigo como disparador de intimidad

Aunque no exista una fórmula, el invierno tiene algo a favor: invita al contacto. Dormir más cerca, compartir una manta, preparar una comida caliente o quedarse en casa pueden convertirse en gestos que favorecen la conexión.

“Para mí el invierno es más romántico. Capaz no tiene que ver solo con el sexo, sino con estar más juntos. Una copa de vino, una cena en casa, una peli. Todo eso suma”, cuenta Valentina, de 36 años, de Maipú.

En algunas parejas, ese cambio de rutina puede funcionar como una oportunidad para reencontrarse. En otras, puede dejar más expuestas las diferencias: uno tiene más deseo, el otro menos; uno busca contacto, el otro necesita descanso. La clave, coinciden los especialistas en sexualidad, suele estar en la comunicación y no en forzar respuestas.

Menos presión, más conexión

Una de las ideas más importantes es evitar convertir la libido en una obligación. Tener más o menos deseo durante el invierno no debería vivirse como un problema si no genera malestar personal o conflicto sostenido en la pareja.

El deseo sexual puede fluctuar durante el año. Cambia con el cansancio, la edad, los horarios, los vínculos, la salud, los medicamentos, las preocupaciones económicas y hasta la forma en que cada persona se siente con su propio cuerpo.

Por eso, hablar de sexo en invierno también implica hablar de expectativas. No todas las personas tienen que experimentar un aumento del deseo con el frío. Para algunas, el placer estará más asociado al contacto físico, a los abrazos, a la compañía o a la tranquilidad de compartir un momento sin apuro.

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Qué pueden hacer las parejas

Para quienes sienten que el invierno los acerca, la recomendación es aprovechar ese clima de intimidad sin caer en la rutina. Una cena simple, apagar el celular, preparar el dormitorio, crear un ambiente cálido o compartir una actividad tranquila pueden ayudar a generar conexión.

Para quienes sienten que el frío les baja la libido, también hay estrategias posibles: mejorar el descanso, evitar que el dormitorio esté helado, sostener algo de actividad física, buscar momentos de diálogo y no dejar que el cansancio sea el único organizador de la vida íntima.

El punto no es tener más relaciones sexuales porque llegó el invierno, sino entender qué necesita cada persona para sentirse disponible, cómoda y conectada.

Una temporada que cambia el deseo

Entonces, ¿a los mendocinos les sube la libido en invierno? Algunos dicen que sí, porque el frío invita a quedarse en casa, abrazarse más y compartir tiempo puertas adentro. Otros aseguran que no, porque las bajas temperaturas les dan sueño, cansancio o menos ganas de exponerse.

La respuesta, como ocurre con casi todo en la sexualidad, es personal. El invierno no funciona como un interruptor del deseo, pero sí puede modificar las condiciones en las que aparece. Para algunos, será una estación más íntima y sensual. Para otros, una época de pausa y abrigo.

Lo importante es no medir el deseo con reglas generales. A veces, el frío no aumenta la libido: simplemente crea el escenario para que cada pareja descubra cómo quiere encontrarse.