"Me encanta el sexo": Mario Massaccesi habló sin filtros sobre su vida íntima y confesó qué tipo de relaciones prefiere

El conductor de Cuestión de Peso habló sin filtros sobre su intimidad, cuestionó los tabúes y reveló cómo vive la sexualidad a sus 59 años.

A lo largo de su carrera, Mario Massaccesi construyó una sólida relación con el público, primero desde los noticieros y, más recientemente, al frente de Cuestión de Peso. Sin embargo, además de hablar de su trabajo, en una reciente entrevista en No tan pronto también se refirió a su presente sentimental y a la manera en que atraviesa esa faceta de su vida.

El periodista, que desde hace años se define como soltero, habló sin filtros y explicó cómo se vincula hoy con el amor, el deseo y las relaciones. "Soy más del touch and go", contó el comunicador.

El periodista derribó tabúes al hablar de la sexualidad. Instagram Mariomassaccesi1. A partir de esa definición, profundizó sobre su actualidad personal y dejó en claro que disfruta plenamente de su sexualidad. "No soy un célibe, no estoy en un convento. Me encanta el sexo, el erotismo y la sensualidad, por supuesto. Era un tipo calentón, a los 60 ya no tanto", confesó Massaccesi.

Cuando la conversación giró hacia la posibilidad de estar en pareja, Massaccesi sostuvo que no es algo que esté buscando. Aunque valoró profundamente el amor, explicó que tiene una mirada particular sobre los vínculos duraderos. "El amor para toda la vida me parece que es una historia que hay que contarla al final, no al comienzo cuando es expectativa", reflexionó el conductor.