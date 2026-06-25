Cuatro propuestas culturales imperdibles para disfrutar este viernes 26 de junio en Mendoza

Se acerca el viernes y Mendoza ya se prepara para recibir un fin de semana lleno de cultura. La agenda local se renovará con potentes propuestas teatrales y grandes conciertos sinfónicos.

Suavecita : Suavecita funda un mito. Una fantasía marginal y pegajosa. En el hospital donde trabaja, el rumor corre a sus espaldas. El Dr. Rodríguez la utiliza para probar una terapia alternativa en pacientes terminales. Suavecita viene a traccionar dos universos: por un lado, el de una mujer que descubre un don para curar a pacientes; y por otro lado, el universo de la ciencia y la medicina tradicional en un hospital público del conurbano. En ese espacio entre lo mágico y lo terrenal aparece ella, con un objetivo más terrenal que mágico: ganar dinero para mantener a su hija y darle las mejores condiciones de vida posibles.

Los precios de las entradas varían según la ubicación elegida, van desde los $20.000 a los $30.000. Se adquieren por la página EntradaWeb .

Dos hombres en una ballena. Gentileza Prensa.

Dos hombres en una ballena: después de mucho transitar por el mundo, dos amigos, uno místico y otro simple, son tragados por un gran pez en el mar. Sin embargo, no es una ballena cualquiera. Así, ambos transitan una misma vida, pero de modos diferentes. Los secretos que guarda esta historia pondrán en juego la imaginación, la amistad, y la vida. Después de todo, no es fácil salir de la ballena sin consecuencias profundas.

Dónde: Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad).

Horario: 21.30 h.

La entrada anticipada tiene un costo de $15.000, mientras que la general de $17.000. Se consiguen por EntradaWeb.

De profesión contador. EntradaWeb.

De profesión contador: es la historia de un contador público, que cansado de cumplir con mandatos externos se enfrenta a una gran crisis, que lo lleva a un taller de teatro. Este hecho modifica sustancialmente su biografía y su manera de afrontar su profesión, la docencia y la vida misma.

Dónde: Sala Ana Frank (Maipú 230, Ciudad).

Horario: 22 h.

La entrada general tiene un valor de $12.000. Se compra por EntradaWeb.

El contrabajo virtuoso y Danzas Sinfónicas. EntradaWeb.

El contrabajo virtuoso y Danzas Sinfónicas: el nuevo programa del Ciclo Sinfónico de la OSUNCUYO contará con la dirección del maestro chileno Lautaro Mura Fuentealba y la participación solista de Enzo Rossi en contrabajo. El repertorio que se interpretará será, Al plexo trópico de Horst, obra estreno en nuestra provincia. El Concierto para contrabajo de Koussevitzky, y las Danzas Sinfónicas de Rachmaninov.

Dónde: Sala Roja, en la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Horario: 20.30 h.

La entrada general vale $15.000, mientras que para la comunidad UNCuyo tiene un valor de $12.000. Se adquieren por EntradaWeb.