¿Cuántas antenas Starlink se han entregado a productores mendocinos?

El programa impulsado por el Ministerio de Producción busca acercar conectividad de alta velocidad a familias productoras de las diferentes zonas rurales de la Provincia.

La Dirección de Ganadería de Mendoza, perteneciente al Ministerio de Producción, realizó una nueva entrega de tecnología de internet satelital Starlink a diferentes productores rurales de la Provincia. En este caso, los beneficiados fueron 10 productores de La Paz y 7 de Las Catitas.

De esta manera, ya son más de 700 las antenas distribuidas entre los productores rurales, con el objetivo de acercar conectividad de alta velocidad a familias de las zonas productivas rurales de Mendoza.

Además del acto de entrega, también se realizó un encuentro con productores de la zona que cuentan con el servicio para de esta manera conocer la experiencia y evaluar el funcionamiento de las antenas.

Las antenas Starlink favorecen la conectividad en las zonas rurales. Ministerio de Producción Cómo funciona el programa de antenas Starlink para productores rurales La iniciativa forma parte del programa impulsado por la Dirección de Ganadería junto a la Fundación Coprosamen y ejecutado por el Clúster Ganadero de Mendoza. Con esta nueva etapa, ya son más de 700 las antenas distribuidas en distintos puntos de la provincia, alcanzando a familias productoras que durante años enfrentaron dificultades para acceder a servicios de conectividad.

Las antenas permiten acceder a internet de alta velocidad en lugares donde históricamente la conectividad representó una dificultad. De esta manera, los productores pueden realizar trámites y gestiones de manera remota, acceder a información técnica, productiva y sanitaria, participar de capacitaciones y mantener una comunicación más fluida con organismos públicos, proveedores, clientes y familiares.