Crecer a escala global sin perder el rumbo: el nuevo reto del liderazgo en las empresas

Operar en diez mercados simultáneamente debería ser una ventaja competitiva. Sin embargo, para muchas empresas latinoamericanas se ha convertido en una fuente creciente de complejidad. Procesos desconectados, datos fragmentados entre países y tecnologías que ralentizan en lugar de acelerar la toma de decisiones son hoy obstáculos habituales para las organizaciones que buscan expandirse.

El problema no es la ambición de crecer. El desafío es contar con una infraestructura capaz de sostener ese crecimiento sin comprometer la agilidad, la eficiencia ni la visión estratégica. Y aquí surge una realidad que está redefiniendo la competencia empresarial : la ventaja competitiva ya no es sólo la escala. Proviene de la capacidad de escalar sin aumentar la complejidad.

Las organizaciones que están redefiniendo el liderazgo empresarial en 2026 comprendieron esta realidad y abordaron el problema de raíz: dejaron de concebir la transformación digital como un proyecto con fecha de inicio y fin para convertirla en una capacidad permanente de la organización.

Las empresas que logran trascender fronteras comparten una característica fundamental: adoptan una mentalidad de evolución continua, alejándose de la visión tradicional de los cambios tecnológicos como eventos aislados.

Forrester lo documenta con precisión: las organizaciones que lideran hoy son aquellas que convirtieron el cambio en una disciplina de negocio repetible y escalable. No se transforman de vez en cuando. Se transforman constantemente, con la misma naturalidad con que lanzan un producto o abren una nueva unidad de negocio.

Esta capacidad de adaptación permanente les permite responder con rapidez a nuevos escenarios, incorporar innovación sin generar disrupciones internas y mantener una estructura operativa alineada a medida que crecen.

Las empresas que logran trascender fronteras comparten una característica fundamental. Archivo.

Para una organización presente en múltiples países, esto tiene implicancias muy concretas. Cada mejora en la gestión de datos, cada nueva funcionalidad basada en inteligencia artificial y cada optimización de procesos se implementan de manera coherente en toda la compañía.

No existen versiones distintas de la operación según la geografía ni equipos locales creando soluciones paralelas. Existe una sola organización respaldada por una única columna vertebral digital capaz de evolucionar de forma consistente.

En otras palabras, el crecimiento deja de depender de la capacidad de coordinar complejidad y pasa a depender de la capacidad de absorber el cambio de manera ordenada. Esa es la diferencia entre las organizaciones que simplemente se expanden y aquellas que verdaderamente escalan.

El valor de la tecnología

La tecnología que protege mientras expande. Esta capacidad de evolucionar continuamente solo es posible cuando la tecnología deja de ser un conjunto de herramientas aisladas y se convierte en una plataforma integrada para escalar el negocio.

A medida que las empresas crecen, surge una pregunta inevitable para cualquier CEO: ¿cómo expandirse sin que la complejidad termine consumiendo los beneficios de esa expansión?

Gartner identifica la respuesta en dos tendencias que marcarán la agenda de 2026: la autonomía de los sistemas y la resiliencia digital. Las aplicaciones inteligentes permiten automatizar procesos que antes requerían grandes equipos de coordinación, mientras que las capacidades avanzadas de supervisión y seguridad garantizan la estabilidad del negocio incluso en escenarios de expansión acelerada.

El resultado es tan poderoso como contraintuitivo: cuanto más madura es la infraestructura tecnológica, más simple se vuelve gestionar operaciones de gran escala. La analítica predictiva, la visibilidad en tiempo real y los datos unificados dejan de ser aspiraciones tecnológicas para convertirse en herramientas cotidianas de la alta dirección.

Una vez más, la diferencia no está en cuánto crece una organización, sino en cuánto puede crecer sin multiplicar la complejidad operativa que la acompaña. En este contexto, la tecnología deja de ser exclusivamente una función de soporte. Se transforma en un habilitador estratégico que optimiza la cadena de valor completa y permite a las organizaciones concentrarse en generar crecimiento sostenible.

Las organizaciones que lideran hoy son aquellas que convirtieron el cambio en una disciplina de negocio repetible y escalable. Archivo.

El activo que ningún sistema puede reemplazar

Sin embargo, ninguna transformación se sostiene exclusivamente con plataformas. La verdadera ventaja competitiva surge cuando la tecnología y las capacidades humanas evolucionan al mismo ritmo. Y es precisamente aquí donde se encuentra uno de los cambios más relevantes para los líderes empresariales y de Recursos Humanos.

Gartner registra un claro desplazamiento en las prioridades de los CHROs globales: el foco ya no está en los puestos ni en los organigramas. Está en las habilidades. Las empresas más competitivas no se limitan a contratar talento para cubrir funciones específicas; construyen capacidades que les permitan adaptarse continuamente a nuevos desafíos.

Aprendizaje continuo

Esta diferencia es profunda. Una fuerza laboral basada en competencias críticas y comprometida con el aprendizaje continuo puede incorporar nuevas herramientas de inteligencia artificial con mayor rapidez, liderar procesos de transformación y concentrarse en aquellas capacidades que siguen siendo exclusivamente humanas: el criterio estratégico, la creatividad, la innovación y la construcción de relaciones de confianza.

En un entorno donde la tecnología evoluciona constantemente, el activo más valioso ya no es solo el conocimiento acumulado, sino la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender con rapidez. Por eso, la pregunta que los líderes deberían hacerse no es cuántos puestos serán impactados por la inteligencia artificial, sino cuántas personas están siendo preparadas hoy para trabajar junto a ella.

Nuevo liderazgo empresarial

En 2026, liderar una industria ya no se mide únicamente por el tamaño del negocio ni por el número de mercados en los que una empresa opera. El liderazgo se mide por la capacidad de convertir el cambio en una ventaja competitiva. Las organizaciones que están definiendo el futuro de sus sectores comparten una fórmula común: combinan la agilidad de una startup con la solidez de una institución consolidada.

Esa combinación no surge por casualidad. Es el resultado de haber construido una infraestructura digital flexible, de desarrollar talento preparado para la era de la inteligencia artificial y de mantener una visión estratégica lo suficientemente clara como para conservar el rumbo en un entorno de transformación constante.

Innovar desde una base sólida ya no es una contradicción. Es, precisamente, el nuevo estándar del liderazgo a escala global.

* Claudia Boeri, presidenta de la Región Multi-Country de SAP para Latinoamérica y el Caribe.