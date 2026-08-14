El Gobierno oficializó la flexibilización de los créditos en dólares para empresas

El Gobierno oficializó este viernes por la noche la flexibilización de los créditos en dólares , una medida que amplía las posibilidades de financiamiento para las empresas a partir de los depósitos en moneda extranjera que se encuentran en el sistema bancario.

La decisión fue establecida mediante el DNU 736/2026 , publicado como suplemento del Boletín Oficial, y comenzó a regir desde el momento de su publicación, según establece el propio decreto.

La normativa habilita que los fondos provenientes de depósitos en moneda extranjera puedan utilizarse para financiar a determinados prestatarios vinculados con operaciones de comercio exterior y actividades relacionadas . También contempla el otorgamiento de financiamiento a otras personas jurídicas, de acuerdo con la normativa que dicte el Banco Central.

De esta manera, la medida permite ampliar el universo de empresas que pueden acceder a financiamiento en dólares, incluso cuando sus ingresos habituales se generan en pesos.

El Gobierno había anunciado la iniciativa el jueves a través del ministro de Economía, Luis Caputo , y sostuvo que el objetivo es ampliar el financiamiento disponible para el sector privado, impulsar la inversión y favorecer la actividad económica .

Impulsar la inversión, uno de los objetivos de Luis Caputo

¿Alcanza a las personas?

La flexibilización no alcanza a las personas y está orientada al financiamiento del sector privado empresarial. En los fundamentos del DNU, el Poder Ejecutivo sostuvo que resulta necesario implementar la medida de manera inmediata para flexibilizar las restricciones existentes, promover el incremento de la tasa de inversión y favorecer el crecimiento económico.

Además, el Gobierno vinculó la iniciativa con el objetivo de contribuir a la reducción de la pobreza y mejorar las condiciones de vida de millones de argentinos.

Según los datos consignados por el Poder Ejecutivo en el DNU, los depósitos del sector privado en moneda extranjera ascienden a USD 39.336 millones. En contraste, los préstamos en moneda extranjera al sector privado alcanzaron USD 23.716 millones.

La medida ya comenzó a regir

El DNU 736/2026 entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, de acuerdo con lo establecido en su artículo 3°. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, entre otros funcionarios.