Juan Grabois fue lapidario con el Gobierno: "La misión de la oposición es sacar a Milei de la Casa Rosada"

El diputado nacional habló con Luis Novaresio en A24 sobre su lugar en la oposición, el proyecto de Milei y la extranjerización de tierras.

Juan Grabois definió a Javier Milei como "un punto focal de la ultraderecha internacional" y advirtió que la Argentina puede convertirse en el laboratorio de un proyecto tecnológico sin control político. Lo dijo en una entrevista con Luis Novaresio por A24, donde fijó su posición dentro de la oposición y volvió sobre la discusión por la Ley de Tierras.

Consultado por dónde está parado políticamente, el dirigente social se ubicó dentro de la coalición que compitió bajo el nombre Unión por la Patria, aunque marcó distancia. Habló de "muchas diferencias" y "muchas incomodidades", pero también de coincidencias, y sobre esa base planteó lo que llamó una misión histórica de la oposición: sacar a Milei de la Casa Rosada "con la Constitución en la mano y por los medios constitucionales que correspondan".

"Influencer de la ultraderecha internacional" Para Grabois, sin embargo, el alcance de esa disputa excede la política doméstica. Sostuvo que el Presidente funciona como "influencer de la ultraderecha internacional" y apuntó contra lo que definió como élites tecnocráticas del poder corporativo, portadoras de una idea libertariana —el término que se usa en Estados Unidos, aclaró— orientada a eliminar toda restricción para habilitar un proceso aceleracionista.

El peligro, según su lectura, es el desarrollo de una tecnología "totalmente disociada de una moral política", y la Argentina puede ser el terreno de ensayo.

Juan Grabois cruzó al Canciller por la Ley de Tierras El diputado ancló ese diagnóstico en un debate concreto: el de la tierra. Afirmó que, de no haberse frenado la flexibilización del régimen de extranjerización, "iban a ir corporaciones a comprar un municipio o una provincia entera", y atribuyó esa hipótesis al propio canciller Pablo Quirno, que la planteó "sin tapujos".