Javier Milei aseguró contar con los dólares suficientes para enfrentar una corrida: cuáles son las dudas del mercado

Pese a que falta poco más de un año para las elecciones, la City comienza a medir el poder de fuego que tendrá el equipo económico en el mercado cambiario en 2027. El presidente, Javier Milei , sostuvo que el Gobierno cuenta con blindaje de dólares suficiente para enfrentar posibles turbulencias.

En detalle, Milei dijo que cuentan con US$70.000 millones. En una entrevista con LN+, el mandatario sostuvo: "Nosotros habremos acumulado US$20.000 millones por si tenemos un evento complicado". Además, reiteró que el swap con Estados Unidos por US$20.000 millones, y confirmó negociaciones para la extensión del swap con China. "Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos US$60 mil millones y 70 mil millones y además que ya cerramos el financiamiento", remarcó el presidente, que insistió en que el oficialismo tomará las medidas necesarias para sostener la estabilidad financiera y cambiaria.

La incógnita que sobrevuela en el mercado es si la moneda norteamericana se mantendrá sin sobresaltos en la previa electoral. El cumplimiento del programa financiero 2027, presentado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, descansa sobre supuestos ambiciosos de financiamiento y compras de divisas, señaló Invecq. Exige mucho del balance cambiario, lo que presiona la dinámica del BCRA.

Además, el monto explicitado por el presidente es lo que requeriría la economía el año que viene. "Cada año la economía argentina comienza con una 'mochila' externa de alrededor de US$70.000 millones que debe financiar o compensar mediante exportaciones, inversión o, el deseo más urgente del equipo económico y el FMI: endeudamiento", apuntó Vectorial.

"El acumulado del año por salidas de utilidades y dividendos supera ya los US$2.300 millones, consolidando una tendencia que, de sostenerse, podría ubicarse en torno a los US$5.000 millones durante el 2026 y a más de US$10.000 millones en los años siguientes. Es decir, una presión estructural sobre el mercado de cambios que se suma a los compromisos de deuda en moneda extranjera (cerca de US$30.000 millones en 2027) y la compra de dólares por parte de personas humanas (entre US$25-30 mil millones por año)", añadió el informe de la consultora.

Es decir, según estos cálculos, de no mediar mayores demandas de divisas el equipo económico debería activar al menos parte delos swaps para enfrentar los compromisos de base que se requieren.

Sin embargo, Caputo se guardó otra carta: la posibilidad de colocar deuda en los mercados internacionales, algo que, si bien no está contemplado en un principio, sería algo que evitaría la utilización de las otras herramientas pero requeriría niveles de riesgo país bajos que los actuales.