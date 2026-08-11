Javier Milei avanza en un tribunal clave con un juez de Lago Escondido y uno de los "decretados" por Mauricio Macri

En medio de la ola de designación de cargos judiciales que encaró el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola se presentarán ante la comisión de Acuerdos del Senado. Ambos son los postulantes de Javier Milei para integrar la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña , un tribunal importante para la Casa Rosada, ya que es el que define las causas que apuntan al Presidente .

La Cámara Federal porteña es la encargada de revisar los procedimientos de primera instancia en la causa $LIBRA, donde los hermanos Javier y Karina Milei están en la mira.

Para eso, el Presidente ratificó a Bertuzzi, que fue trasladado a la Cámara Federal porteña en 2018 mediante un decreto del gobierno de Mauricio Macri , sin pasar por un nuevo concurso ni acuerdo del Senado, y a Yadarola, uno de los magistrados que participó del viaje a Lago Escondido junto al actual ministro Juan Bautista Mahiques, otros jueces y funcionarios judiciales .

Ambos magistrados se encuadran en lo que el kirchnerismo en la Argentina llamó "el lawfare". El primero por facilitar detenciones arbitrarias de exfuncionarios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bajo la doctrina Irurzún, inspirada en una serie de sentencias de otro camarista, Martín Irurzún, que habilitó la prisión preventiva más allá de los casos en los que se pudiera entorpecer la investigación o hubiera riesgo de fuga.

Ambos magistrados estarán presentes el miércoles en la comisión de Acuerdos que preside el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja). Allí, se espera que los distintos senadores del kirchnerismo puedan interpelar a estos dos magistrados y a las decenas de aspirantes a cargos judiciales que también pasarán por la audiencia.

Javier Milei tendrá un juez que impulsó la "democratización de la Justicia"

También se presentará en la audiencia como candidato a defensor Hernán Figueroa, quien fue uno de los firmantes de la solicitada que en el 2013 defendía el proyecto K de reforma judicial denominada "democratización judicial", que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y hace un tiempo se pronunció contra la baja de la imputabilidad de menores.

EFE

Figueroa está postulado como defensor público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal. Rendirán examen como defensores en tribunales orales de la Capital Federal Nuria Sardañons y Germán Artola, y también se postula como jueza de primera instancia en el fuero civil a Lucila Califano.

Pablo Bertuzzi: del decreto de Mauricio Macri a la audiencia en el Senado

La participación de Bertuzzi en la audiencia del Senado fue algo que Mauricio Macri quiso evitar cuando lo trasladó a ese tribunal en 2018 a través de un decreto de necesidad y urgencia, junto a Leopoldo Bruglia. A partir de esto, este tribunal quedó en la mira de la oposición.

Por ejemplo, fue el que firmó el polémico sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino hundido.

Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, el Senado revisó y anuló los decretos de traslado de Bertuzzi, junto con los de Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. A esto se sumó la Corte Suprema, que determinó que los traslados de esta índole no eran definitivos y que los cargos debían concursarse, aunque permitió que permanecieran temporalmente en funciones hasta finalizar dichos concursos.

Quiénes son los candidatos de Javier Milei para la Justicia

Finalmente, Bertuzzi concursó por el cargo. Según trascendió, el magistrado había quedado en el puesto 24 por antecedentes y oposición, pero tras las entrevistas personales y el dictamen final ascendió al sexto lugar, lo que le permitió integrar la terna elevada al Poder Ejecutivo.

En diferentes juzgados en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se promueve a Javier Pereyra, Sebastián Ghersi, Alejandro Echegaray, Leandro Callizo y Diego Villanueva.

En la Cámara Nacional de Apelaciones porteña se postula como vocal a Juan Manuel Cabral. Para diferentes Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional se promueve como juezas a Vanesa Alfaro, Mariana Salduna y Evangelina Lasala.

Por otra parte, el jueves expondrán como candidatos a jueces en lo criminal y correccional de la Capital Federal a Miguel Ángel Asturias, a Federico Alfredo Battilana y a Adolfo Piendibene. Para diferentes Juzgados de Primera Instancia en lo Civil se impulsa la designación de Karina Rapkinas y Juan Ylarri.

Además, rendirán examen como postulante a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Valeria Pérez Casado; como candidatos a jueces de Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Walter Cavassa y Paco César Cina; y como defensor, José Chervin.

Además, se postula a Juan Pablo Sala como juez de primera instancia en lo Comercial. En la misma audiencia rendirán examen Daniel Cano para un Juzgado en lo Criminal y Correccional; y como fiscales, Patricia Luján Cisneros y Juan Noel Varela.