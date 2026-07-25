Mahiques prepara la motosierra para Comodoro Py: menos juzgados, cargos y jueces en Casación

El Gobierno abrió dos caminos que avanzan en sentidos opuestos dentro del Poder Judicial . La Casa Rosada acelera la cobertura de cargos en los tribunales federales del interior y al mismo tiempo prepara un recorte sobre algunas de las estructuras más sensibles de la justicia porteña. Juan Bautista Mahiques confirmó que el Ministerio de Justicia estudia una ley para recortar juzgados, eliminar puestos sin ocupar y modificar la composición de cámaras nacionales.

La propuesta oficial podría reducir de doce a ocho los juzgados federales de primera instancia que funcionan en Comodoro Py 2002 y de trece a nueve la cantidad de integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal. Mahiques presentó esas modificaciones como parte de una reorganización general, sin una iniciativa formal y sin fecha en el Congreso.

En este arranque de la motosierra, también analizan suprimir vacantes en la Cámara Nacional del Trabajo, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y la Cámara del Crimen. El Ejecutivo optaría por no cubrir varios de esos lugares en lugar de iniciar concursos para reemplazarlos.

La administración de Javier Milei sostiene que el mapa judicial actual acumula cargos, dependencias y competencias que necesitan una revisión . Mahiques afirmó que el Gobierno busca destinar personal y presupuesto a los tribunales que atraviesan mayores dificultades, siendo en este caso los juzgados federales de las provincias.

El Poder Ejecutivo envió 178 pliegos al Senado durante los primeros cuatro meses y medio de su gestión . Una cantidad que permitiría cubrir una parte considerable de las vacantes acumuladas en el Poder Judicial y los ministerios públicos. Mahiques aseguró que ningún gobierno remitió un volumen similar durante los últimos diez años y que Milei podría convertirse en el presidente con más magistrados nombrados en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura.

Los cuestionamientos señalan que Milei podría dejar su marca en cerca de tres de cada diez cargos federales si el Senado aprueba todos los expedientes. Mahiques rechazó que ese movimiento esconda un intento de protección judicial y resaltó: “Nadie busca blindar a nadie”.

El funcionario también negó que el Ministerio de Justicia pregunte por las ideas políticas de los aspirantes. La cartera, según explicó, revisa antecedentes profesionales, currículums y decisiones judiciales. Mahiques sostuvo que su equipo elige a las personas que considera más preparadas dentro de las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura. “No buscamos una justicia afín”, afirmó.

La respuesta de Mahiques por su padre

Cinco son los años extra solicitados para Carlos Mahiques, padre del ministro e integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, que generaron cuestionamientos en la justicia por su extensión. "(Carlos Mahiques) integra una Cámara que por ley tiene trece miembros y actualmente hay nueve subrogándose entre ellos. Es ilógico llamar a un nuevo concurso y tardar años en cubrirlo" expresó el ministro.

Sin embargo, y a pesar de la relación familiar, el argumento oficial es que la solicitud comenzó durante la gestión anterior, siendo esta una, entre otras situaciones que generan dudas por su tratamiento. "En primer lugar, proponer al Senado que se le den cinco años más a un magistrado es una facultad constitucional que tiene el presidente, sin obligación de dar fundamentos", aclaró Mahiques.