Javier Milei destrabó el nombramiento de Ana Juan como jueza federal: es la esposa del juez del caso $LIBRA

El presidente firmó el decreto que oficializa la designación de Ana María Cristina Juan. La decisión permitirá reforzar el funcionamiento de tribunales que hoy trabajan con magistrados subrogantes en el oeste del conurbano.

La medida que establece la incorporación de la jueza federal Ana María Cristina Juan quedó sellada en el Decreto 589/2026, el cual fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial y refrendado por el ministro de Justicia de Javier Milei, Juan Bautista Mahiques.

Ana María Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien tiene a su cargo la causa $LIBRA . La firma del decreto llegó pocos días después de que el magistrado resolviera apartar del expediente a las presuntas víctimas que actuaban como querellantes, una decisión que fue apelada y que ahora deberá revisar la Cámara Federal.

La decisión llegó después de un pedido formal realizado por el presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, que advirtió sobre las dificultades que provoca la falta de jueces titulares en una de las jurisdicciones con mayor cantidad de expedientes federales de la provincia de Buenos Aires.

El planteo sostuvo que tanto el Juzgado Federal de Moreno como el de Morón funcionan mediante un régimen de subrogancias. Ese mecanismo no es una “solución provisoria”, sino una metodología que lleva tiempo de uso que, indefectiblemente, obliga a otros jueces federales a dividir su capacidad entre sus propios despachos y la conducción provisoria de esos tribunales.

Los ministros Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, firmaron un convenio histórico para transferir nuevas competencias penales a la Justicia porteña. NA Aunque la magistrada fue nombrada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, ese tribunal todavía no comenzó a funcionar. Por ende, en esta primera instancia, la jueza colaborará para aliviar la carga de trabajo que soportan los juzgados federales de Moreno y Morón; los cuales intervienen en investigaciones vinculadas con narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando, evasión tributaria, delitos contra la administración pública y organizaciones criminales.