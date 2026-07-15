$LIBRA: La Cámara Federal Porteña se prepara para definir si los querellantes desplazados vuelven a la causa

La Sala I de la Cámara Federal Porteña escuchará después de la feria judicial los planteos de los querellantes que fueron apartados del expediente del caso $LIBRA por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Para ello, el tribunal de alzada, integrado por los magistrados Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, fijó una audiencia el 10 de agosto.

Allí los representantes de los damnificados podrán exponer sus argumentos de forma oral por los que rechazan la decisión del juez que avaló un planteo de Mauricio Novelli y señaló que ninguno de los afectados por la caída del token acreditó un perjuicio directo ni la titularidad de las billeteras con las que realizaron las operaciones de la criptomoneda.

Los abogados sostienen que la exclusión de sus representados limita la posibilidad de impulsar medidas de prueba y afecta los derechos de quienes aseguran haber sufrido pérdidas económicas como consecuencia de la operatoria investigada.

Tras la audiencia, los camaristas quedarán en condiciones de resolver si revoca la decisión de Martínez De Giorgi y les permite recuperar su condición de parte afectada en la causa, una definición que podría influir en el rumbo de la investigación por la promoción, lanzamiento y caída de la criptomoneda que involucra al presidente Javier Milei y su hermana Karina.

El conflicto se originó luego de que el juez Martínez De Giorgi hiciera lugar a un planteo formulado por la defensa del empresario Mauricio Novelli, uno de los imputados, y resolviera apartar a los cinco querellantes del proceso.

En su resolución, el magistrado entendió que los denunciantes no acreditaron un perjuicio directo ni la titularidad de los activos digitales involucrados, por lo que consideró que no reunían los requisitos legales para intervenir como querellantes. La investigación, sin embargo, continúa bajo la conducción de la fiscalía federal.

Los damnificados rechazaron esa interpretación y apelaron la medida. En sus presentaciones sostuvieron que el juez realizó una valoración anticipada sobre el fondo del expediente y que desconoció pruebas incorporadas durante la investigación. Además, afirmaron que la resolución "desconoce la entidad de la maniobra defraudatoria" que, según su postura, ya cuenta con elementos probatorios suficientes para seguir siendo investigada.

Si los camaristas revocan el fallo de primera instancia, los querellantes recuperarán la posibilidad de acceder al expediente, solicitar nuevas medidas de prueba y participar activamente del avance de la investigación. En cambio, si confirman el apartamiento, el impulso del caso quedará exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación.

A lo anterior se suma otro agregado y es el proceso de renovación que atraviesa la Cámara Federal porteña. La audiencia y una eventual resolución podrían ser dictadas con la integración actual de la Sala I. En ese contexto, Pablo Bertuzzi aparece con posibilidades de consolidar de manera definitiva su permanencia en el tribunal tras obtener el aval presidencial, mientras que la continuidad de Leopoldo Bruglia permanece bajo revisión y podría ser reemplazado por el juez en lo penal y económico Pablo Yadarola, en el marco de los cambios previstos por el ejecutivo para el fuero federal.