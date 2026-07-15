El canciller Pablo Quirno viajó a Estados Unidos un día antes de las semifinales del Mundial 2026 y causó polémica

Se produjo una polémica horas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 . Se trata de un reciente viaje de un ministro de Javier Milei a Estados Unidos , sin que haya habido información oficial: el canciller Pablo Quirno llegó en las últimas horas a Miami, con destino final Washington DC.

Apenas circularon los posteos refiriéndose a la supuesta presencia del funcionario en el país norteamericano, empezaron las versiones de que, en realidad, fue a ver el partido clave de la Selección Argentina.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto optó por responder en redes con ironía a una de las publicaciones que deslizaba su presunta idea de no perderse el cotejo de la Scaloneta. "Juguemos al huevo podrido, se lo tiran al distraído, si el distraído lo compraaa, huevo podrido es…", escribió en una serie de comentarios que hubo al respecto en X.

Por su parte, fuentes oficiales precisaron que el exfuncionario del Ministerio de Economía viajó a Estados Unidos por una actividad que invitó el Departamento de Estado americano y que no asistirá al encuentro que se disputará en Atlanta. " No viajó para ver el partido ", recalcaron ante las consultas de MDZ .

El canciller viajpo para representar a la Argentina en una reunión internacional organizada por el gobierno de Donald Trump sobre "terrorismo político", convocada para el jueves en el Departamento de Estado.

El encuentro fue impulsado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien invitó a ministros de alto rango de más de 60 países a participar de una cumbre destinada a coordinar acciones frente a lo que la administración estadounidense define como “el resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda".

El viceministro que sí viajó por la Selección

En la última conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier, el funcionario confirmó que el viceministro de Justicia, Santiago Viola, se tomó 4 días de licencia para ir a los cuartos de final y semifinal de la Copa del Mundo. La aclaración llegó luego de que haya sido fotografiado en el partido ante Suiza.

"Puedo decir que tanto el Presidente de la Nación, como Karina Milei, como también los ministros, han hecho un compromiso de no ir al Mundial, pero no hubo ningún pedido a todos funcionarios de que no asistan", aclaró el portavoz. De igual modo, aclaró que "es una decisión personal" de cada funcionario de bajo rango concurrir al Mundial 2026.