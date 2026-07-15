El Gobierno no dictó asueto por el partido, pero dio "libertad de acción": rebeliones y cambios de horario por la Scaloneta

Javier Milei se negó a decretar asueto a los estatales, pero algunos sectores dispusieron salidas anticipadas para que se retiren antes. Hoy sin actividad política.

El Gobierno no dictó asueto para los trabajadores estatales por el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra por el Mundial 2026, pero paradójicamente se autodispuso un día de descanso para los funcionarios ya que no hay ninguna actividad política durante este miércoles.

Tal como adelantó MDZ el lunes, el presidente Javier Milei consideró rechazar el pedido de los sindicatos que reclamaban no trabajar durante la jornada o irse más temprano para ver el choque de semifinales en sus casas. "Demandamos que el Gobierno determine un CESE DE TAREAS a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias", decía la carta de ATE.

A pesar de los planteos, no hubo respuesta de los libertarios. Sin embargo, hubo algunas excepciones. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Mercado Central, que corresponden al control del Estado Nacional, si resolvió una dispensa parcial para que los empleados se retiren para ver a la Scaloneta.

Pese a que no hay un marco oficial, por debajo de la superficie el Ejecutivo dispondrá de “una libertad de acción” para cada área. Es un horario complejo. Argentina juega a las 16 y el partido, terminando en los 90 minutos reglamentarios, haría que se vayan de sus puestos de trabajo a las 18. Si hay prórroga y penales, después de las 19. Hay trabajadores que terminan de trabajar a las 16, 17 o 18 por lo que resulta imposible que puedan seguir el cotejo en caso de querer irse puntual. Tampoco pretenden quedarse en sus puestos sin cobrar horas extras.

Ante ese panorama, cada jefe de sección habilitará horarios especiales. Hay casos de algunos sectores que ficharon a las 6 de la mañana, cuando habitualmente lo hacen a las 9. De esta manera, cumplen su horario y podrán irse antes, más teniendo en cuenta los casos de personas que trabajan en oficinas porteñas y viven en el Conurbano, con todas las complicaciones del transporte.