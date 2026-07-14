El Gobierno analiza blindar por ley al Indec para evitar la manipulación de datos estadísticos

Por el momento es una idea que debe evaluarse y madurar” antes de ser enviada formalmente para su tratamiento legislativo, declaró Ravier.

El Gobierno de Javier Milei busca consolidar la transparencia en las estadísticas públicas. Durante su habitual conferencia de prensa de este martes en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que la administración libertaria evalúa la posibilidad de blindar por ley al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con el objetivo de evitar futuras maniobras de manipulación o falsificación de datos económicos como las ocurridas en gestiones anteriores.

La iniciativa surgió del bloque oficialista en el Congreso: “Santiago Santurio hizo una propuesta de blindar al Indec, para evitar la manipulación, y el presidente lo celebró”, detalló Ravier a los medios presentes. No obstante, el portavoz aclaró que el plan institucional se encuentra todavía en una fase preliminar: “Por el momento es una idea que debe evaluarse y madurar” antes de ser enviada formalmente para su tratamiento legislativo.

Reforma del Banco Central y debate por los tiempos legislativos El Banco Central interviene en el mercado de futuros para evitar una disparada del dólar y así evitar un impacto inflacionario. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Otro de los temas centrales del encuentro con la prensa fue la postergada reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Al respecto, Ravier señaló que la redacción y los aspectos técnicos del proyecto están bajo la órbita exclusiva de la autoridad monetaria.