El Gobierno rompió el silencio por el viaje de un viceministro al Mundial y anunció qué hará Javier Milei

El vocero presidencial, Adrián Ravier , se refirió este martes al viaje que realizó un referente del Gobierno al Mundial 2026 , en el marco del partido que Argentina derrotó a Suiza por los cuartos de final.

En conferencia de prensa, el funcionario fue consultado por la presencia del viceministro de Justicia, Santiago Viola, quien fue fotografiado en el estadio de Kansas City.

"Puedo decir que tanto el Presidente de la Nación, como Karina Milei , como también los ministros, han hecho un compromiso de no ir al Mundial, pero no hubo ningún pedido a todos funcionarios de que no asistan", aclaró el portavoz.

De igual modo, aclaró que "es una decisión personal" de cada funcionario de bajo rango concurrir a la Copa del Mundo.

"Sé que que está el caso del Santiago Viola, que la que se mencionó, que se hizo público, que se tomó 4 días de licencia y viajó al mundial por una decisión personal, pero no no es el caso de los ministros", agregó Ravier.

Ante la pregunta de si hay otros miembros del Ejecutivo en Estados Unidos para ver a la Selección, contestó: "No sabía responderme quiénes han decidido viajar".

Quién es Santiago Viola

Santiago Viola se convirtió en una de las figuras de mayor confianza de Karina Milei dentro del armado político y jurídico de La Libertad Avanza. Especialista en derecho penal y electoral, fue uno de los apoderados del partido desde su conformación y quedó a cargo de buena parte de la estrategia legal de la fuerza durante la campaña presidencial de 2023 y desde el inicio de la gestión libertaria.

Aunque no ocupó un cargo en el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre de 2023, Viola mantuvo un rol de fuerte influencia como apoderado nacional de La Libertad Avanza y abogado de máxima confianza de la secretaria general de la Presidencia. En ese lugar intervino en la representación judicial del espacio político, en cuestiones vinculadas al funcionamiento partidario y en causas que involucraron a dirigentes del oficialismo.

Su desembarco formal en el Gobierno nacional se produjo en marzo de 2026, cuando fue designado viceministro tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Como secretario de Justicia, Viola tiene entre sus funciones coordinar las políticas del área, asistir al ministro en la elaboración de proyectos normativos, supervisar organismos dependientes de la cartera y representar al Ministerio en distintos ámbitos institucionales. Además, desde marzo de 2026 también representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección y el control disciplinario de los jueces federales y nacionales. Allí reemplazó a Sebastián Amerio como consejero por el Ejecutivo.