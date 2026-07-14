El Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027: qué puede pasar con las tarifas de luz y gas

El Gobierno extendió por decreto la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida permitirá avanzar con la recomposición tarifaria, la reducción gradual de subsidios y la continuidad de las reformas del mercado energético.

El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional en generación, transporte y distribución hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026 publicado en el Boletín Oficial, otorga al Poder Ejecutivo un nuevo marco para continuar con la reorganización del sistema eléctrico y la política tarifaria iniciada en diciembre de 2023.

Emergencia energética hasta fines de 2027 Para los usuarios, la decisión implica que continuará el esquema de actualización gradual de las tarifas de electricidad y la reducción progresiva de los subsidios generalizados. El decreto sostiene que todavía existe una amplia diferencia entre el costo real de producir la energía y el precio que pagan muchos hogares, por lo que el Gobierno buscará seguir disminuyendo esa brecha mediante aumentos escalonados y un sistema de asistencia focalizado para los sectores de menores ingresos.

La norma argumenta que, pese a los avances registrados en los últimos dos años, el sistema energético todavía enfrenta problemas estructurales que justifican mantener el régimen de emergencia. Entre ellos menciona la antigüedad de buena parte de la infraestructura eléctrica, la escasa capacidad de transporte, un margen de reserva considerado insuficiente para responder a picos de demanda y la necesidad de continuar ejecutando inversiones para garantizar el abastecimiento.

Reorganización del Mercado Eléctrico Mayorista El decreto también señala que la continuidad de la emergencia resulta clave para sostener la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), fortalecer la cadena de pagos administrada por Cammesa y avanzar hacia un esquema en el que el sistema sea financieramente autosustentable. En ese sentido, el Gobierno sostiene que la recomposición tarifaria permitió elevar significativamente el nivel de cobrabilidad del mercado y reducir la dependencia de los aportes extraordinarios del Tesoro Nacional.

Otro de los fundamentos es la estrecha relación entre el sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural. Por ese motivo, el Ejecutivo decidió unificar los plazos de la emergencia eléctrica con la ya vigente para el transporte y la distribución de gas, ambas hasta fines de 2027. Según el texto oficial, esta coordinación permitirá administrar de manera conjunta los costos de generación, garantizar el suministro y evitar problemas operativos durante el proceso de transición.