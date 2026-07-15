"¿Qué decís, loko?": Santiago Caputo cruzó al titular de ATE en la previa de Argentina - Inglaterra

El asesor presidencial respondió a las críticas de Rodolfo Aguiar con una foto desde su despacho y una frase que se viralizó en redes sociales.

Santiago Caputo le respondió al titular de ATE en redes sociales con una foto desde la Rosada.

Otro cruce entre el oficialismo y los gremios estatales, esta vez durante la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Santiago Caputo salió al cruce del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, después de que el dirigente sindical acusara a los funcionarios nacionales de ausentarse de la Casa Rosada mientras el Ejecutivo rechazaba otorgar asueto por el partido del Mundial.

El asesor de Javier Milei desde su oficina en la Casa Rosada publicó una foto con la camiseta azul que la Selección argentina utilizó frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 y acompañó la imagen con una frase: "¿Qué decís, loko?".

El intercambio se produjo mientras el oficialismo sostenía su decisión de mantener la actividad en la administración pública durante la jornada del encuentro ante Inglaterra. La discusión escaló en redes sociales y volvió a enfrentar al Gobierno con uno de los gremios estatales de mayor confrontación con la gestión libertaria.

Caputo versus Aguiar X El picanteo de Aguiar El secretario general de ATE compartió una imagen de los pasillos de la Casa Rosada prácticamente vacíos y cuestionó la decisión del Gobierno de no declarar asueto: "Es media mañana y la Casa de Gobierno está vacía, no vino nadie, ni el loro. Se niegan a otorgar el asueto a los trabajadores pero todos los funcionarios se autolicenciaron".

Aguiar agregó que esa situación dejaba en evidencia quiénes sostienen el funcionamiento del Estado y cuestionó el compromiso de los funcionarios nacionales.