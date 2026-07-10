Santiago Caputo reafirmó su respaldo a Milei y volvió a mostrar su influencia dentro del oficialismo

El asesor presidencial publicó una imagen junto al mandatario durante los actos por el Día de la Independencia y acompañó la foto con una frase que expuso su compromiso con la gestión.

El asesor oficial del presidente subió una foto a sus redes donde aparece él mismo exactamente por detrás de las espaldas de Javier Milei. La imagen incluyó un juramento incisivo sobre su permanencia indefinida en la gestión libertaria: “Viviré y moriré en mi puesto”. Entre fidelidad y jura, el consultor externo de la mesa chica del oficialismo marca su posición dentro del tablero.

El mensaje refuerza las interpretaciones respecto al lugar que ocupa Caputo dentro del esquema presidencial. Si bien él no tiene un cargo formal dentro del Estado, participa de decisiones vinculadas con la estrategia política, la comunicación oficial y el armado interno del Gobierno.

Javier Milei con su hermana Karina y Santiago Caputo X El asesor que integra el círculo de confianza de Javier Milei Javier Milei habla de Santiago Caputo como una persona cercana desde antes de la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada. En su momento, el Presidente lo mencionó durante su discurso de asunción y lo definió como “el arquitecto de todo esto” por su participación en la construcción del espacio político.

Karina Milei y Santiago Caputo forman parte del grupo reducido de dirigentes que tienen acceso directo al Presidente. La secretaria general de la Presidencia concentra funciones vinculadas al armado político y a la organización interna, y Santiago participa en definiciones relacionadas con la comunicación y la estrategia electoral.

Santiago Caputo se reunió con representantes de Trump en Estados Unidos EFE Pero quién es Santiago Esta figura construyó su carrera profesional dentro del mundo de la consultoría política antes de convertirse en uno de los asesores más cercanos del Presidente. Previo a su debut libertario, trabajó en estrategias electorales y participó en campañas de distintos espacios políticos.