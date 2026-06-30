Estética de la Casa Blanca, sin rastros de Manuel Adorni y con Santiago Caputo: el detrás de escena del debut de Adrián Ravier

Adrián Ravier comenzó su ciclo de conferencias de prensa en Casa Rosada buscando diferenciarse de su antecesor, quien no tenía ni a sus asesores presentes.

El vocero presidencial Adrián Ravier debutó este martes con el ciclo de conferencias de prensa y buscó distanciarse en todo de su antecesor Manuel Adorni. Estética, modales, colaboradores y contenido. En todo buscó diferenciarse el flamante portavoz del desplazado jefe de Gabinete.

La primera impresión fue visual. El exdiputado instó por replicar la sala de conferencias de la Casa Blanca. Es prácticamente idéntica. Se emuló el mismo tipo de azul, la misma columna de acrílico, la misma ubicación de pantalla y hasta el cartel donde decía Casa Rosada. Olvidado quedó el banner azul oscuro que usaba Adorni. Reemplazaron sin necesidad hasta el atril del exvocero. No sobrevivió ni el logo de la vocería.

El otro dato nítido es la ausencia de todos los asistentes del exministro coordinador, a excepción de una sola funcionaria que fue adoptada por el nuevo secretario de Medios, Fabián Fernández. Las decenas de colaboradores de Adorni fueron corridos, algunos por su propia decisión y otros por la nueva administración. Algunos de ellos optaron por invisibilizarse porque fueron quienes le prestaron la tarjeta de crédito al expanelista para sus consumos postergados. Todos ellos están siendo investigados por la Justicia.

El Gobierno copió la sala de conferencias de la Casa Blanca EFE En su lugar, Ravier llegó con su equipo y acompañado por todos los voceros ministeriales, quienes deben centralizar su información con la Casa Rosada para que Ravier sea el encargado de difundirla, si así lo considera.

La presencia de Santiago Caputo En el medio de tantos responsables de comunicación, estaba el asesor presidencial, Santiago Caputo. De perfil bajo y en el final de la sala de conferencias. No emitió palabra y se dedicó a observar la performance del pampeano, a quien toma como un dirigente propio. Es cierto, Caputo recuperó un lugar preponderante en materia comunicacional y ayudó al debut como vocero del directivo de la Fundación Faro.