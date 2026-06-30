Con qué imagen llegó Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y los números con los que se fue Manuel Adorni

Este martes, a las 17.30, Diego Santilli juramentará como nuevo jefe de Gabinete, aunque ya anunció estar cumpliendo con las funciones del cargo "porque la gestión no para". Así, el exdirigente del PRO se convierte en el cuarto funcionario en ocupar dicho cargo en los dos años y medio que lleva este Gobierno. El "Colo" llegó para reemplazar a Manuel Adorni, quien se vio obligado a abandonar el cargo por los escándalos que protagonizó y que mantuvieron en vilo al Ejecutivo nacional por 112 días. Los diferentes estudios sobre las imágenes de los políticos argentinos mostraron cómo fue mutando la opinión pública en torno a ambos durante el paso del tiempo, con fechas claves marcadas y el panorama que se encontró el sucesor del, ahora, exfuncionario investigado por la Justicia.

De acuerdo con un informe publicado por la consultora Zentrix, bajo el título " Monitor de Opinión Pública ", Santilli llega al puesto con una imagen general todavía negativa (50,6% negativa contra 36,7% positiva). Sin embargo, estas cifras son determinantemente mejores que las de Adorni, quien deja la Jefatura de Gabinete con 73,6% de imagen negativa y apenas un 17,9% de positiva.

El análisis de Zentrix profundizó en los números de Santilli y destacó que , dentro de este 50,6%, la mayor parte -un 38,3% del total- marcó su valoración del funcionario como "Muy Mala" , mientras el restante 12,3% -del total- se limitó a describirla como lisa y llanamente "Mala".

Dentro de la muestra tomada para este análisis, es importante destacar las valoraciones actuales de Santilli en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, distritos en donde fue candidato y hasta funcionario en varias ocasiones.

En ambos sectores se mantuvo la misma tónica que en los datos generales. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se vio el mayor rechazo, con un 50,3% de los encuestados , el caso de la provincia homónima fue ligeramente mejor, con un 49,1% de mala imagen. En tanto, la aceptación de Santilli fue del 36% en CABA y del 36,2% en PBA.

Por otro lado, es destacable que en el apartado marcado para el "Resto del País", la valoración del "Colo" es mejor, con un rechazo del 45,1% y una aprobación del 40,8%.

Por último, la encuesta de Zentrix marcó cómo fue visto Santilli en dos puntos claves para la política nacional: las elecciones de 2023, donde el nuevo jefe de Gabinete formaba parte del bloque Juntos por el Cambio, y las legislativas de 2025, en las que ya integró las listas de La Libertad Avanza, en el marco de una alianza con el PRO, con las que comenzó su aventura libertaria.

Lógicamente, al integrarse a la lista violeta la valoración del electorado libertario mejoró considerablemente, pasando de un 65,4% en 2023 a un 80,5% en 2025, de la misma manera, el rechazo cayó más de la mitad entre elecciones: del 19,8% al 9,1%. Por otro lado, el votante opositor pasó de rechazarlo en un 90,6% durante las elecciones presidenciales a hacerlo en un 80,3% en los comicios de 2025.

La pronunciada caída de la imagen de Manuel Adorni y el impacto que tuvo en el Gobierno

Aunque el presidente Javier Milei negó reiteradas veces esta versión y se mantuvo firme afirmando que el exvocero dejó su cargo por temas familiares, el ascenso de Santilli se corresponde con la necesidad de mitigar el "efecto Adorni", que comenzó a generar un costo reputacional y una "contaminación" sobre la figura de Milei y otros funcionarios.

El fenómeno que generó el escándalo detrás del funcionario tuvo varias consecuencias dentro y fuera del Gobierno. Por un lado, tapó hitos del Estado como la baja de la inflación al 2,1% en mayo y el riesgo país récord por debajo de los 450 puntos.

La consultora Ad Hoc, notificó esto y marcó que durante el pasado mes de mayo, el principal tema de conversación digital sobre el Gobierno fue justamente "Manuel Adorni", con más de 181 mil menciones en redes sociales. El informe también destacó que la mayoría de estas menciones fueron de índole negativa.

La misma consultora informó que la figura de Adorni "superó a Milei" en el marco de lo que se hablaba durante el mes de junio, y al conocerse su renuncia, marcaron que 161 mil usuarios conversaron sobre él en tan solo un fin de semana.

Para despejar cualquier tipo de dudas de la tónica que tuvieron las discusiones en torno a Adorni en el mundo digital, la consultora Reputación Digital marcó en su "Informe de Inteligencia Digital", publicado a mediados de junio, que el 78,5% de las menciones registradas demostraron la "emoción de ira".

Además, en este mismo documento se planteó un efecto de "contaminación hacia la figura presidencial" durante los 112 días de escándalo. En este mismo se aseguró que "el 16,6% de las menciones sobre Adorni co-menciona a Javier Milei, lo que confirma que el costo reputacional del caso no queda circunscrito al jefe de Gabinete".

Pero la polémica en torno al patrimonio del jefe de Gabinete no solo golpea al Presidente, sino que arrastra de forma directa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con 82 menciones en el informe, Bullrich se posicionó como el tercer actor más relevante del caso debido a las versiones sobre la supuesta presión interna que ejerció para forzar la presentación de Adorni, consolidándose como la voz más crítica hacia el ahora exfuncionario dentro del propio Gobierno nacional.

De acuerdo con la agencia consultora a cargo del relevamiento, la polémica ha significado un duro golpe para la reputación de la gestión de manera general, al quedar atrapada bajo un encuadre de sospecha de corrupción.

El panorama que enfrenta Diego Santilli

A raíz del escándalo de su predecesor, según expuso Zentrix, la corrupción se convirtió en una preocupación central para ambos lados de la "grieta", siendo un punto de coincidencia inusual.

Para los votantes de La Libertad Avanza, es la segunda mayor preocupación (46,7%), mientras que para la oposición también es una prioridad alta (51,6%). Además, se señaló que el recambio obliga a Santilli a administrar demandas opuestas.

Su propia base de militantes le reclama ahora una gestión enfocada en las deudas (53,2%) y la corrupción, mientras que la oposición concentra su demanda en la incertidumbre económica (59,4%) y el poder de compra. "Dos agendas que conviven con una misma presión de fondo, pero que no necesariamente se resuelven con las mismas medidas", analizó el documento.

Una voz que se pronunció en las últimas horas sobre este cambio Adorni-Santilli fue el predecesor de ambos, Guillermo Francos: “Me parece que es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos, que es lo que tiene que hacer un jefe de Gabinete con los distintos sectores del país, no solamente con los sectores políticos, sino también con el sector empresario y el sindical”. En ese marco, también se refirió a la salida de Adorni y sugirió que su paso por el cargo no cumplió con las expectativas. “No sé si era idóneo, al menos no quedó demostrado”, afirmó.

Por otro lado, este martes, el flamante vocero de la Presidencia, Adrián Ravier —el otro sucesor de Adorni—, habló del inicio de gestión del "Colo" en su conferencia debut. En dicho marco informó que Adorni y Santilli, y sus equipos "se van a reunir" para efectuar la transición.

Además, destacó al PRO como un "aliado clave" y subrayó: "Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía, logrando un cambio significativo" y que, bajo esta relación, con el nuevo jefe de Gabinete como una especie de nexo por su pasado en el partido amarillo, se "esperan más reformas estructurales".