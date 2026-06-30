Guillermo Francos habló de Diego Santilli y cruzó a Manuel Adorni: "No sé si era idóneo"

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos respaldó este martes la llegada de Diego Santilli al gabinete nacional y, al mismo tiempo, dejó una crítica hacia Manuel Adorni , quien fue desplazado en el cargo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Al referirse al reemplazo elegido por Javier Milei , Francos destacó el perfil político de Santilli y la necesidad de reconstruir vínculos con distintos sectores.

“Me parece que es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos, que es lo que tiene que hacer un jefe de Gabinete con los distintos sectores del país, no solamente con los sectores políticos, sino también con el sector empresario y el sindical”, sostuvo.

El exfuncionario consideró que la nueva etapa de la Jefatura de Gabinete requería una figura con capacidad de negociación y articulación, en un contexto de creciente tensión política.

En ese marco, también se refirió a la salida de Adorni y sugirió que su paso por el cargo no cumplió con las expectativas. “No sé si era idóneo, al menos no quedó demostrado”, afirmó.

Durante una entrevista con Cadena 3, Francos señaló además que el Gobierno prolongó demasiado la continuidad de Adorni pese a las controversias que rodeaban al entonces jefe de Gabinete, una situación que, según evaluó, terminó generando costos políticos para la administración libertaria.

“No puedo decir que el Presidente se haya equivocado. Analizó la situación del momento. Él creyó que era necesario hacer algunos cambios [después de las elecciones] y consideró que necesitaba una personalidad como la de Adorni, pero lamentablemente no salió bien", planteó.

“Yo creo que duró demasiado tiempo este período y el costo fue que no se pudo avanzar en la explicación de las reformas que había encarado el Gobierno en esta segunda etapa, que son muy importantes”, señaló.