Tadeo García Zalazar defendió los salarios docentes de Mendoza y cuestionó el ranking nacional

Tadeo García Zalazar , ministro de Educación, Cultura, Infancias y titular de la DGE, habló con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio de su intención de ser candidato a gobernador de Mendoza en 2027. Además, cuestionó los datos la situación de los salarios docentes en la provincia expuestos por la Secretaría de Educación de la Nación.

Consultado puntualmente sobre la posibilidad de ser el candidato del oficialismo, García Zalazar sostuvo que mantiene “diálogo fluido y permanente con el gobernador” Alfredo Cornejo y consideró que la definición surgirá de un proceso de consenso dentro del espacio . “El candidato del oficialismo yo imagino que será como en el 2019 por un proceso de consenso entre quienes gobiernan”, afirmó.

En ese contexto, el funcionario fue consultado por el informe de la Secretaría de Educación de la Nación que ubicó a Mendoza entre las provincias con los salarios docentes más bajos del país.

“Ese ranking es cuanto menos sesgado y parcial, hay mucha otra información que no está puesta en esos rankings”, afirmó García Zalazar al ser consultado por el informe. Según explicó, el relevamiento toma como referencia un salario inicial que representa a una proporción reducida del sistema educativo mendocino.

“Toma datos de una paritaria de un salario inicial, que en el caso de Mendoza es menos del 4% quien tiene ese salario de toda la masa salarial docente. El salario medio de Mendoza está muy por arriba de lo que indica ese ranking”, sostuvo.

El funcionario argumentó cuál es, según los datos de la última paritaria, el ingreso promedio de los docentes mendocinos. “El salario medio de bolsillo de Mendoza es de $1.380.000 pesos, esa es la masa salarial dividida por la cantidad de gente o de empleados que tiene el sistema educativo, docente, estamos hablando, ese es el salario medio”, explicó.

Y agregó: “Ese indicador que se toma, que es el maestro de grado de menos de 10 años de antigüedad, no es lo que refleja el promedio salarial de Mendoza”.

Los ítems salariales y el reclamo por seguir mejorando

García Zalazar también explicó que el esquema salarial provincial incluye distintos componentes que, según remarcó, forman parte del salario registrado. “Mendoza, todos los ítems que nosotros tenemos, como arraigo, como capacitación, como ítem aula, todos esos ítems van sobre el básico y lo cobran más del 50% de los docentes de la provincia. Son todos en blanco”.

En esa línea, diferenció el sistema mendocino del de otras provincias. “También a diferencia de otras provincias, esos ítems, voy a poner un ejemplo de una provincia vecina, San Luis, la mayoría de los ítems son no remunerativos, no modificables”, sostuvo.

Para el ministro, esa diferencia también tiene impacto en la jubilación docente. “Todos esos incentivos extra que tiene el sistema de San Luis no le suman por ejemplo la jubilación del docente, Mendoza sí suma a la jubilación de nuestro docente, por eso jubilan con un mejor ingreso en la etapa jubilatoria”.

De todos modos, García Zalazar reconoció que el salario docente es un aspecto que debe seguir mejorando. “Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando el salario docente”, afirmó.

Al mismo tiempo, pidió incorporar al análisis el resto de las inversiones que realiza la provincia en educación. “Pero mientras tanto también hay que tener y no descuidar las inversiones que nosotros estamos haciendo en tecnología, en inversión en infraestructura escolar, en libros”.

Finalmente, vinculó la discusión salarial con los resultados educativos y cuestionó que los rankings nacionales reduzcan la evaluación del sistema a un solo indicador.

“Eso, obviamente, hay que seguir mejorando el tema del salario, pero hay que ponerlo también en esos rankings, porque si no, parece que solamente atamos todos los resultados a lo salarial”, sostuvo.

Y concluyó: “Hay que seguir mejorando, tenemos que tener más esfuerzos en ese sentido, pero los resultados que está teniendo Mendoza son significativos comparado con otras provincias y eso, lamentablemente, no está reflejado en esos rankings”.