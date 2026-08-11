García Zalazar apunta al 2027: "Los más capacitados somos los que hemos estado gestionando"

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, atraviesa una doble etapa. Por un lado, busca mostrar resultados de gestión en áreas que considera estratégicas para el futuro de Mendoza, como la alfabetización, la incorporación de tecnología en las aulas y la formación de capital humano. Por otro, empieza a posicionarse en la carrera por la sucesión de Alfredo Cornejo y reconoce que quiere ser parte de la discusión por la gobernación en 2027.

En una entrevista con MDZ Online , el funcionario defendió el uso de la inteligencia artificial (IA) en las escuelas, destacó que Mendoza obtuvo sus mejores resultados educativos de los últimos años y sostuvo que la provincia debe prepararse para los cambios tecnológicos y productivos que vienen. También respaldó la estrategia provincial en materia de obra pública, minería y desarrollo económico.

La entrevista también tuvo un fuerte contenido político, ya que García Zalazar aseguró que debe existir una continuidad del actual modelo de gestión y reivindicó el trabajo realizado por los gobiernos de Cambia Mendoza durante la última década.

Consideró que quienes han ocupado puestos de gestión en el gobierno cuentan con mayores herramientas para conducir la próxima etapa y habló sobre la futura definición del candidato oficialista, la posibilidad de una interna y el vínculo con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027.

- Ha dicho en varias oportunidades que se está preparando y pensando en 2027 ¿Por qué quiere ser gobernador?

-Porque creo que tiene que haber una continuidad de este gobierno provincial. Mendoza ha mejorado todos sus indicadores de una manera considerable. Tenemos mejores indicadores de seguridad, de educación y de salud. Hemos atravesado una primera etapa de gestión de orden, de la conocida "Revolución de lo sencillo", donde nos enfocamos en que anduviesen los ascensores de los hospitales, volver a los 180 días de clases, que mejoraran las condiciones básicas y los indicadores de seguridad, que los policías tuvieran municiones y chalecos sin vencer, una mortalidad infantil a la baja, una mejora en el conocimiento de los alumnos en matemáticas y lengua, entre otros.

Milagros Lostes - MDZ

Pero eso no alcanza. Lo que viene ahora es adaptarse a lo nuevo y dar un salto de calidad en todos esos servicios. Tenemos que pasar de esa "Revolución de lo sencillo" a la "Evolución de lo complejo".

Y quienes tienen la capacitación para hacerlo somos los que hemos estado gestionando en distintas áreas. Después se verá quiénes son los que quedan en esa preselección. Falta mucho para la elección. Pero quiero gobernar Mendoza para que les vaya bien a todos los que se esfuerzan por salir adelante.

- Aparecen varios nombres del oficialismo, como Natalio Mema, Luis Petri o Ulpiano Suarez, ¿cuál es su diferencial?

-Creo que la gente pide capacidad de gestión, que sea honesto y que haya administrado bien los fondos públicos. Ese es el piso. Después, cada uno podrá diferenciarse en otros atributos.

Ahora, mi análisis de la Mendoza que viene es una Mendoza que necesita mucho capital humano formado, mucho talento mendocino para los cambios que vienen. Los cambios en materia tecnológica, en materia de desarrollo económico y en la matriz de desarrollo económico y social van a necesitar gente muy capacitada. Y no veo propuestas o, al menos, un norte claro sobre cómo mejorar eso.

Cuando tomé la responsabilidad de este ministerio, que tiene una conformación nueva con Educación, Cultura e Infancias, tenía otras posibilidades, pero me entusiasmó el desafío de que, realmente, en el futuro, el talento de la gente y la capacidad humana que tenga una provincia van a determinar sus posibilidades de desarrollo.

- ¿Cómo imagina la definición del candidato de Cambia Mendoza para 2027?

-Me imagino una definición parecida a la de 2019. Habrá una ronda de consultas del gobernador con intendentes, legisladores nacionales y dirigentes importantes del espacio. De ahí saldrán algunos consensos sobre cuál es la mejor oferta electoral que tenemos para 2027.

Hoy también puede haber posibilidades de primaria. Creo que tienen que persistir las primarias a nivel provincial y municipal porque han servido y la gente ha definido quiénes fueron los mejores candidatos dentro de cada frente político. Eso también puede ocurrir. Falta mucho todavía para tomar una decisión definitiva. Lo importante es que el espacio llegue competitivo y con una propuesta sólida para la provincia.

- ¿Puede haber una PASO?

Sí, puede ser una posibilidad. La dinámica política ha cambiado mucho y hay distintas alternativas. Creo que las PASO han sido una herramienta útil para ordenar candidaturas y para que participe la ciudadanía. Después habrá que ver cuál es el mejor mecanismo en función del contexto político de ese momento.

- ¿Luis Petri hoy es un aliado o podría ser un rival?

-Hay que preguntárselo a él. Él se desafilió del radicalismo y se afilió a La Libertad Avanza. Nosotros hemos tenido una reciente y buena experiencia con La Libertad Avanza dentro del frente Cambia Mendoza. Después, dónde se ubique cada dirigente hacia adelante dependerá de las decisiones que tome cada uno.

- ¿Imagina una competencia entre dirigentes radicales o también con referentes de La Libertad Avanza?

-No le cierro ni le abro la puerta a ningún candidato porque esto es muy dinámico. Hace unos años ninguna encuestadora veía que Javier Milei podía llegar a ser presidente de la Nación y terminó siéndolo. La política en Argentina cambió mucho y también cambió en el mundo. Por eso es muy difícil hacer pronósticos tan anticipados.

Milagros Lostes - MDZ

- ¿Confía en tener el respaldo de los intendentes, del radicalismo y del gobernador para ser candidato?

-Sí, yo confío en que habrá un proceso parecido al de 2019 y de ahí va a salir un máximo consenso. Lo digo de otra forma, no he visto ninguna resistencia hasta el momento, tenemos diálogo con todos. Después veremos cómo evolucionan las encuestas y la opinión de la gente, que también son importantes para tomar una decisión. Creo que va a ser en el marco de un consenso ordenado y que va a tener una definición a fines o principios del año que viene.

Educación: "Mendoza tiene el mejor rendimiento de los últimos 13 años"

- En los últimos años hubo un diagnóstico repetido: chicos que terminaban la escuela con dificultades para comprender textos o resolver operaciones básicas. ¿Eso ha cambiado?

-Sí, cambió mucho. Hay un plan provincial de alfabetización que no es de mi gestión, es anterior y se continuó. Mendoza mide dos veces al año su censo de fluidez lectora y le agregamos matemáticas a ese censo, porque veíamos un estancamiento. Empezamos con lo básico, con capacitación docente, incorporación de libros en etapa inicial y plataformas educativas de manera lúdica, que ayudan a que los chicos puedan aprender jugando. Eso empezó a impactar en los resultados año a año, en el del 2025 tuvimos los mejores resultados de los últimos años y esperamos que la tendencia continúe.

Milagros Lostes - MDZ

- ¿Qué muestran hoy las evaluaciones?

-Hace unos días conocimos los resultados de las pruebas Aprender. Mendoza salió entre las cuatro primeras provincias en Lengua y entre las seis primeras en Matemática. Estamos por encima de la media nacional y con el mejor rendimiento de los últimos 13 años. Eso implica que lo que se está haciendo está bien encaminado. Falta mucho, pero estamos avanzando.

Estamos ante un escenario de cambios importantes. El 30% de todo el presupuesto de la provincia está abocada a la Educación, a Cultura e Infancias. Es un número importante y relevante a nivel nacional. La educación en Mendoza está mejorando. Tenemos objetivos en primera infancia con ampliación de las salas de 3 años, con mejoras en primaria en matemática y lengua; con más tecnología en las secundarias y la incorporación de la Inteligencia Artificial.

IA en las aulas: "Sin tecnología sería condenar a los chicos al fracaso"

- ¿Cómo se está trabajando con la tecnología dentro de las escuelas?

-Hay toda una discusión en el mundo sobre el rol de la tecnología. Nuestra postura es que, si tiene un propósito pedagógico, es bienvenida. En primaria las plataformas se incorporan después de cuarto grado y en secundaria tienen un rol muy importante. Hoy tenemos 100 escuelas dentro del programa Secundarias Innovadoras y en cuarto y quinto año incorporamos cursos de operador de inteligencia artificial.

- Algunos países avanzaron con prohibiciones. ¿Cree que es el camino?

-Hay consenso en que tiene que haber regulación. Los países que fueron por la prohibición, como Australia, no han tenido buenos resultados. Los adolescentes terminan buscando otras formas de evadir esas restricciones. Lo importante es enseñar a usar la tecnología de manera positiva y con un fin pedagógico.

Milagros Lostes - MDZ

- ¿Por qué insiste con la incorporación de tecnología?

-Porque el día de mañana los chicos la van a usar sí o sí fuera de la escuela. Entonces, me parece que el rol de la escuela es enseñar a usarlo positivamente, y, si tiene un fin pedagógico, medirlo, cuánto impacta el uso de esa plataforma o de los dispositivos para la matemática, para la lengua, para la ciencia, para desarrollar pensamiento crítico.

Hemos hablado de la importancia que en primaria esté garantizada la comprensión y la fluidez lectora; más operaciones matemáticas básicas, para después en la secundaria poder avanzar un poquito más hacia lo que se llama pensamiento crítico. Pero todo esto, sin tecnología, en un país subdesarrollado como Argentina, sería condenarlos al fracaso. Queremos que la tecnología abra puertas, que iguale oportunidades y que les permita acceder a mejores empleos en el futuro. El que no sepa usar tecnología va a tener menos posibilidades laborales.

Obra pública y resarcimiento

- ¿Cree que Mendoza utilizó correctamente los fondos del resarcimiento?

-Sí. Creo que fueron invertidos de manera inteligente. La mayoría de las obras tienen algún tipo de repago, ya sea a través de peajes, de sistemas vinculados al agua o de distintos mecanismos que permiten sostenerlas en el tiempo.

Además, se ejecutaron en un contexto complejo para la obra pública en la Argentina. Mientras en otras provincias la inversión pública cayó fuertemente, Mendoza logró sostener niveles de inversión importantes. Eso es decisión política también en el contexto de recesión económica que vivimos.

Milagros Lostes - MDZ

Por ejemplo, el Tren de Cercanías es una obra muy importante porque va a vincular de manera más directa al Este con el Gran Mendoza. Tiene ventajas ambientales, ventajas en los tiempos de traslado y ventajas en términos de conectividad. Son obras que terminan transformando la vida cotidiana de las personas.

- ¿Qué debería priorizar Mendoza en los próximos años?

- Necesitamos obras que sirvan para el crecimiento y el desarrollo. Obras de infraestructura logística, rutas y proyectos que acompañen el modelo productivo de Mendoza. Y en eso se está invirtiendo, para sacar productos, mercadería como el vino, alimentos, productos del agro, cabezas de ganado en el sur de la provincia, donde hay una fuerte apuesta por por la ganadería.

- ¿Qué debe hacer Mendoza con las obras nacionales paralizadas?

-Seguir reclamando. Mendoza no puede resignar su rol dentro de un país federal. Hay obras, infraestructura y servicios que tienen que ser financiados o cofinanciados por la Nación porque los recursos también están concentrados allí.

Producción: "Mendoza no se salva con una sola industria"

- La provincia atraviesa dificultades en sectores tradicionales como la vitivinicultura y la construcción en un modelo nacional donde no le ha ido bien tampoco a la industria y al consumo. ¿Cómo se potencia la producción?

No se trata solamente de ver cuáles son los grandes motores de Mendoza. Hay que trabajar con microintervenciones. Mendoza tiene muchos sectores competitivos que pueden crecer y desarrollarse.

Un ejemplo es el clúster de producción y exportación de papa congelada, que multiplicó varias veces su producción en los últimos años. También hay oportunidades en otros sectores de la agroindustria, en los servicios y en distintas actividades que hoy están creciendo.

Lo que tenemos que hacer es dirigir herramientas de promoción, de crédito, de información de capital humano a esas empresas que son demandantes de mano de obra, que tienen asegurado mercado, y que no es necesario hablar de una "megamatriz exportadora".

- ¿Cuál debería ser la estrategia?

Mendoza no se salva con una industria. Mendoza se salva apoyando a muchos pequeños productores y medianos productores. Las grandes cadenas de empleo de Mendoza son las pequeñas y medianas empresas. Por eso hay que acompañarlas con capacitación, financiamiento, infraestructura y formación de recursos humanos.

El otro día, por ejemplo, la gente de la construcción nos decía que no se consiguen colocadores de membrana certificados, que llegan a determinada etapa de la obra y les falta gente. Hicimos cursos de formación para colocación de membranas, certificamos ese oficio, y hoy ya tenemos 50 personas. O sea, no es solo por el lado de la producción sino también tenemos que apuntar a los servicios.

Milagros Lostes - MDZ

Hay muchos servicios y oficios que van a ser súper demandados en el futuro... plomeros, gasistas, colocadores de Durlock, que van a seguir teniendo mucha demanda y que Mendoza tiene que estar preparada sobre cuál es el proceso de formación de ese recurso humano, porque es la fuente que después tiene ingreso más inmediato en el mercado laboral.

Vaca Muerta: "Las decisiones de los grandes jugadores no se toman en Mendoza"

-¿Fue un error no haber destinado más inversiones, ya sea con fondos del resarcimiento u otras herramientas, a la infraestructura vinculada con la lengua norte de Vaca Muerta?

-Yo creo que hay que diferenciar las decisiones de las grandes inversiones de las decisiones de las pequeñas y medianas. En las pequeñas y medianas, Mendoza tiene súper claro cuál es la influencia que puede tener y cómo prepararse para cuando haya más crecimiento económico y se reactive la economía.

Las decisiones de los grandes jugadores de energía, petróleo o minería no se toman en Mendoza. Y ahí nuestro gobernador ha estado todo el año pasado y todo este año participando en cuanta feria del sector había para tratar de incentivar inversiones en la provincia.

YPF salió de los pozos maduros y ahora hay un sistema de nuevas concesiones para esos yacimientos. En cuanto a la lengua norte de Vaca Muerta, hay que seguir explorándola.

- ¿Qué pasó con Mendoza frente al desarrollo que tuvo Neuquén?

-Mendoza tuvo una desventaja importante. Toda la instalación y el desarrollo que tuvo Neuquén estuvo acompañado por beneficios nacionales para las empresas. Ustedes recuerdan el famoso acuerdo con Chevron durante el kirchnerismo. Había compañías internacionales que tuvieron durante muchos años beneficios impositivos, créditos y distintos incentivos vinculados también al régimen cambiario y a las condiciones para operar.

Eso perjudicó a Mendoza en un momento, pero fueron decisiones que no se tomaban en los escritorios de Mendoza.

Competir después en condiciones de mercado, sin esos beneficios, implica otra realidad. Una vez que se termine de desarrollar la zona central de Vaca Muerta, todo lo que está alrededor de Añelo, el desarrollo debería empezar a expandirse.

YPF ya hizo algunas inversiones, algunas perforaciones que todos conocemos, pero faltan muchas más. Todavía no va a venir capital privado en gran escala hasta que no exista una etapa de exploración más grande, más amplia y más segmentada en distintos lugares.

- ¿Qué puede hacer Mendoza para acelerar ese proceso?

-Esa decisión escapa un poco a Mendoza. Algunas herramientas pueden ayudar, como los RIGI, pero son utilizados por las empresas cuando convergen distintos factores de competitividad.

Por ejemplo, en El Quemado, que será el parque solar más grande de Mendoza, hubo una convergencia de tarifa, beneficios futuros y condiciones económicas que hicieron viable la inversión. Ahí recibimos inversiones importantes.

Milagros Lostes - MDZ

Así como ocurrió en energía limpia, ahora se están analizando proyectos vinculados a minerales. Y después también tienen que venir inversiones para petróleo, porque hay un potencial que los especialistas ya tienen identificado en Mendoza. Esperemos que eso dé resultados y que se vaya ampliando tanto la exploración como la explotación petrolera en la lengua norte de Vaca Muerta.

Minería, petróleo y obras nacionales

- ¿Está bien encaminada la estrategia minera de Mendoza?

-Creo que se está haciendo de manera responsable. La creación de distritos mineros y las declaraciones de impacto ambiental por zonas permiten trabajar con estándares internacionales y brindar previsibilidad a quienes quieran invertir.

Lo importante es sostener la seguridad jurídica y generar confianza para que lleguen inversiones que generen empleo y desarrollo.