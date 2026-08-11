Javier Milei suma a Federico Sturzenegger a la mesa política, tras las críticas internas por el fracaso en el Senado

Tras horas de información cruzada, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , se incorpora esta martes a las reuniones de la mesa política . Se trata del tradicional cónclave de los funcionarios que definen la agenda parlamentaria y negocian con la oposición.

El encuentro se realizará a las 13 en Casa Rosada, donde "El Coloso" asistirá por primera vez, según confirmó el entorno del exfuncionario macrista. Su presencia se origina tras un pedido de Javier Milei, quien busca empoderarlo tras los cuestionamientos internos a su rol en la confección del proyecto de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sufrió un duro traspié en la sesión del Senado , tras caerse los capítulos sobre la reforma de la ley de Tierras y en el Plan Nacional del Manejo del Fuego.

El señalamiento radicó en que se trató de un paquete reformista demasiado “abarcativo y ambicioso”. “Era como una ley ómnibus, con proyectos muy delicados, controvertidos y se llegó a la sesión con acuerdos flojos. Ya no puede repetirse”, subrayó uno de los integrantes de esta mesa política.

“Más allá que se avanzó con media sanción, se mostró una señal de debilidad y que el Gobierno perdió en la narrativa. Es necesario llegar con proyectos más trabajados con los aliados y que sean la absoluta prioridad”, sintetizó. “Termina poniendo en juego todas las reformas”, subrayó otra fuente negociadora del oficialismo, que recuerda todavía el desguace de capítulos importantes de la Ley Bases y la reforma laboral que había impulsado sin éxito el ministro, quien también protagonizó un escándalo la semana pasada por el conflicto portuario que provocó tras desregular la actividad del practicaje.

A partir de la descoordinación del gabinete, hay unidad de criterio que se deben recalibrar los proyectos libertarios de ahora en más. "Hay otros proyectos que tienen prioridad de ahora en más. Los de Propiedad Privada deberán esperar", sentenció uno de los responsables del Ejecutivo en el Congreso.

La mesa política del Gobierno se reúne este martes

Desde ahora, el Gobierno definirá un orden de prioridad dentro de los proyectos en danza. Para los hermanos Milei resultará clave aprobar durante agosto o septiembre la reforma en la carta orgánica del Banco Central y los cambios en la ley de inocencia fiscal, que se tratan esta semana. Además, se pretende que en septiembre pueda reencauzarse el debate por el proyecto de reforma electoral, con la suspensión de las elecciones PASO.

Muchos de estos proyectos fueron considerados en la mesa política, un ámbito donde asisten todos los funcionarios que participan de la negociación con los bloques aliados. Más allá del malestar con la senadora Patricia Bullrich por no haber logrado un poroteo exitoso en los días previos a la sesión del Senado, puertas adentro el resto de los miembros son conscientes que deben blindar los proyectos de mejor manera, sin poner en riesgo o forzar demasiado las alianzas que se han logrado con los gobernadores.

Los emisarios de Milei tendrán una función mucho más relevante en la confección de cada articulado de los proyectos. “Una cuestión es avanzar con una reforma integral, donde todos podemos estar de acuerdo, y otra cosa es que se arme un megaproyecto sin reparar en los efectos adversos que puede generar para luego ir a buscar los votos”, relataron funcionarios que participan en esas conversaciones con los dialoguistas. Esa observación apunta a que el proyecto de Sturzenegger no se desmenuzó previamente en la mesa política, por lo que llegó a modo de “libro cerrado” y solo faltaba “reunir los votos”.

La mesa política está compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.